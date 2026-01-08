Stoli ari dhe gjëra të çmueshme, çfarë u gjet në bastisjen e sotme në vendbanimet e ish-drejtuesve të byrosë

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu së bashku me Policinë e Kosovës, po mbajnë konferencë për media lidhur me aksionin e Prokurorisë Themelore të Prizrenit, që ka të bëjë me keqpërdorimet në Byronë Kosovare të Sigurimeve.
Në konferencë është bërë e ditur se janë arrestuar dhjetëra persona që lidhen me keqpërdorimet e bëra nga ish-drejtuesit e Byrosë Kosovare të Sigurimeve.
Në konferencë janë publikuar edhe disa fotografi nga paratë, stolit e arit e orat e shtrenjta që janë sekuestruar në bastisjen e sotme në vendbanimet e të arrestuarve nga aksioni i sotëm.