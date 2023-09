Stoltenberg nga Kievi: Ukraina tani është më afër NATO-s se kurrë

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg deklaroi se forcat ukrainase po bëjnë përparim duke dhënë mesazhin e “mbështetjes së vazhdueshme” për Kievin, transmeton Anadolu.

Stoltenberg bëri një vizitë të paparalajmëruar në Kiev, kryeqytetin e Ukrainës. Gjatë vizitës së tij të dytë në vend pas luftës, Stoltenberg foli në një konferencë të përbashkët për media pas takimit me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy.

Duke thënë se kanë shkëmbyer mendime me Zelenskyyn për nevojat më urgjente të vendit të tij dhe hapat e ardhshëm në lidhje me mbështetjen që do të ofrojë NATO, Stoltenberg tha se “Ukraina tani është më afër NATO-s se kurrë”.

Stoltenberg tha se NATO dhe më shumë se 20 vende do të marrin pjesë në forumin ndërkombëtar të industrisë së mbrojtjes që do të mbahet nesër në Kiev. “Do të jetë mundësi e rëndësishme për kompanitë ukrainase që të krijojnë partneritete të reja me sektorin. Sepse nuk ka mbrojtje pa industri”, theksoi ai.

Ai nënvizoi se aleatët e NATO-s kanë vazhduar t’i ofrojnë Ukrainës kapacitete të nivelit të lartë ditët e fundit. Stoltenberg foli për stërvitjen e tankeve “Abrams” nga SHBA-ja, sistemet e avancuara të mbrojtjes ajrore dhe raketore dhe pilotët F-16. Duke iu referuar situatës aktuale në lidhje me luftën, Stoltenberg tha: “Forcat ukrainase po fitojnë gradualisht terren”.

Marrëveshjet në kuadër për municionin në vlerë 2.4 miliardë euro

“NATO ka kryer blerje të përbashkëta për shumë vite. Sot mund të konfirmoj se NATO ka bërë marrëveshje për municione kyçe me vlerë 2.4 miliardë euro, përfshirë porositë e forta prej 1 miliard euro. Këtu përfshihen aftësi të tilla si predha artilerie 155 milimetra, anti-raketat e drejtuara me tanke dhe municionet kryesore të tankeve të betejës. Kjo do t’i ndihmojë aleatët të plotësojnë furnizimet e tyre duke vazhduar të mbështesin Ukrainën”, tha Stoltenberg.

Stoltenberg tha se fokusi i Forumit Industrial të NATO-s, i cili do të mbahet javën e ardhshme në Stokholm të Suedisë, do të jetë rritja e investimeve. “Unë do të vazhdoj t’u bëj thirrje aleatëve që të nënshkruajnë marrëveshje për porosi të qëndrueshme, sepse ajo që industria ka nevojë është nënshkrimi i kontratave. Sepse atëherë ata mund të investojnë, pastaj të prodhojnë dhe ne mund të rrisim prodhimin më tej”, tha ai.