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Studentët i kërkojnë dorëheqjen dhe e refuzojnë, kryeministri Rama sërish ofron dialog në tavolinën prej guri

Pavarësisht refuzimeve të njëpasnjëshme nga ana e studentëve, kryeministri Edi Rama sërish kërkon dialog.

Edhe sot, kreu i qeverisë ka nxjerrë përpara kryeministrisë një tavolinë guri, mbi të cilën janë të vendosura disa letra me shënimin “dialog”.

Kjo është e disata herë që kreu i qeverisë refuzohet, ndërsa të rinjtë kanë vetëm një kërkesë, dorëheqjen e tij.

Fillimisht kreu i qeverisë para kryeministrisë nxori disa karrige mbi të cilat kishte vendosur shënimin “dialog”, por ato  u thyen nga protestuesit.

Studentët çdo ditë dalin në protestë, duke hyrë nëpër fakultete për të ftuar të rinjtë e tjerë që të braktisin mësimin dhe të bashkohen në protesta. /panorama

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