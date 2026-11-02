Studentët i kërkojnë dorëheqjen, Rama premton hyrje me meritë në administratën publike: Inteligjenca Artificiale do të na ndihmojmë të evidentojmë problemet

Në një kohë kur studentët kanë dalë në protestë dhe kërkojnë dorëheqjen e tij, kryeministri Edi Rama ka folur për ndryshimet që synon të ndërmarrë në sistemin e administratës publike, duke premtuar se punësimi dhe promovimi do të bazohen te meritokracia.
Gjatë fjalës së tij, Rama u ndal te sistemi i provimit unik dhe mekanizmi i promovimit në administratë, duke theksuar se ndërhyrjet në këto procese do të jenë të pamundura.
Kryeministri bëri gjithashtu të ditur se në këtë proces do të përdoret Inteligjenca Artificiale për të identifikuar problematikat dhe për të garantuar më shumë transparencë.
“Do të jetë e pamundur të ndërhyhet në sistemin e provimit unik dhe nga ana tjetër në gjithë sistemin e promovimit unik dhe në gjithë sistemin e promovimit sipas meritës që ne po krijojmë me shkallën e meritës. Inteligjenca Artificiale do të na ndihmojmë të evidentojmë probleme që nuk i shohim në kohë, por i shohim kur ato janë bërë tepër. Nuk do jetë AI që vendos se kush do punësohet, kush duhet të largohet sepse përgjegjësia për këto mbetet njerëzore dhe ligjore, por falë Ai gjithcka do jetë transparente, çdo lëvizje, cdo promovim apo largim do jenë të bazuara tek standardet e shkallës së meritës”, tha Rama.
Rama tha se pjesë e reformës është edhe krijimi për herë të parë i një ministrie të dedikuar për administratën publike dhe mirëqeverisjen.
“Kemi reflektuar mbi mënyrën se si të jemi më pranë njerëzve, duke e sjellë më pranë administratën, më pranë shtetin, duke sjellë më pranë tyre edhe ndjesinë se janë ata që janë arsyeja ekzistenciale, jetësore e shërbimeve të administratës. Pjesë e këtyre ndryshimeve, ku kemi thirrur në ndihmë IA-në, por jo vetëm, është edhe Shkalla e Meritës”, tha kryeministri. /panorama