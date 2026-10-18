“Studentët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama” – Al Jazeera: Përplasjet vazhduan për të pestën ditë radhazi, policia përdori plumba gome kundër të rinjve

Tensionet dhe përplasjet gjatë protestës studentore kundër qeverisë së Kryeministrit Edi Rama kanë tërhequr vëmendjen e mediave të huaja.
Al Jazeera shkruan se Tirana është tronditur nga trazirat, ndërsa përplasjet mes studentëve dhe efektivëve të policisë vazhduan për të pestën ditë rradhazi. Media citon se forcat e rendit përdorën plumba gome kundrejt të rinjve.
Al Jazeera shkruan se studentët iu bashkuan protestës dhe e përshkallëzuan atë për shkak të shqetësimeve në rritje për arsimin, papunësinë dhe korrupsionin. Ata hodhën kurë, bomba molotov dhe fishekzjarrë ndaj kryeministrisë dhe institucioneve të tjera në shenjë revolte.
“Protestuesit hodhën gurë, bomba molotov dhe fishekzjarre ndaj policisë pranë zyrës së Ramës dhe gjetkë në qendër të Tiranës. Disa u vunë flakën makinave dhe kazanëve të plehrave, duke krijuar barrikada djegëse nëpër rrugë.”, thuhet në artikull.
Artikulli i plote:
Policia në Shqipëri ka qëlluar me plumba gome ndaj protestuesve antiqeveritarë në kryeqytetin e vendit, Tiranë, ndërsa përplasjet e dhunshme intensifikohen për shkak të kërkesave që kryeministri Edi Rama të japë dorëheqjen.
Përleshjet vazhduan të shtunën për të pestën ditë radhazi, pasi studentët e shkollave të mesme dhe të universiteteve iu bashkuan një lëvizjeje më të gjerë kundër Ramës, Partia Socialiste e qendrës së majtë e të cilit ka mbajtur pushtetin që nga viti 2013.
Trazirat kanë sjellë zemërimin në rritje për arsimin, papunësinë dhe korrupsionin e dyshuar në një konfrontim më të gjerë me qeverinë.
Protestuesit hodhën gurë, bomba molotov dhe fishekzjarre ndaj policisë pranë zyrës së Ramës dhe gjetkë në qendër të Tiranës.
Disa u vunë flakën makinave dhe kazanëve të plehrave, duke krijuar barrikada djegëse nëpër rrugë.
Policia u përgjigj me gaz lotsjellës, topa uji dhe shkopinj gome, ndërsa demonstruesit shtynë përpara kornizat e sigurisë.
Agjencia e lajmeve AFP raportoi se oficerët përdorën plumba gome për herë të parë që nga fillimi i demonstratave.
Shefi i policisë kombëtare, Skender Hita, konfirmoi përdorimin e tyre në një konferencë për shtyp të shtunën, duke thënë se ato ishin vendosur “në një mënyrë të kufizuar”.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale tha se nëntë protestues dhe katër oficerë policie morën trajtim mjekësor të shtunën.
Hita tha se 167 persona ishin arrestuar gjatë pesë ditëve të trazirave, ndërsa 132 oficerë ishin plagosur.
Shtatë oficerë policie u pezulluan gjithashtu në pritje të hetimeve mbi akuzat se ata kishin tejkaluar autoritetin e tyre.
Rama, i cili po shërben mandatin e tij të katërt dhe ka refuzuar të japë dorëheqjen, vizitoi bizneset e dëmtuara gjatë trazirave të shtunën. Ai premtoi t’i dëgjonte studentët dhe të mbronte të drejtën e tyre për të demonstruar, ndërsa paralajmëroi kundër shkatërrimeve të mëtejshme.
Ai akuzoi gjithashtu kundërshtarët e tij politikë konservatorë për inkurajimin e dhunës.
Pakënaqësia në rritje
Studentët janë ankuar për tarifat e larta universitare, mjediset e dobëta arsimore dhe mundësitë e kufizuara të punësimit, së bashku me akuzat për korrupsion qeveritar.
Në fillim të demonstratës së së shtunës, protestuesit i vunë flakën një valixhe dhe e hodhën në oborrin e Ministrisë së Arsimit. AFP raportoi se gjesti simbolizonte vendosmërinë e tyre për të mos u larguar nga Shqipëria në kërkim të mundësive më të mira.
«Ne po kërkojmë të drejtat tona, të ardhmen tonë dhe një vend më të mirë», tha për AFP-në studenti i gazetarisë Sinan Billa.
Demonstratat studentore i janë shtuar muajve të tërë tubimesh antiqeveritare të organizuara nga lëvizja Flamingo, e cila filloi si një fushatë kundër një zhvillimi të turizmit luksoz në bregdetin jugor të Shqipërisë.
Projekti është i lidhur me një kompani investimesh të themeluar nga Jared Kushner, dhëndri i Presidentit të SHBA-së Donald Trump.
Që atëherë, lëvizja i ka zgjeruar kërkesat e saj duke përfshirë dorëheqjen e Ramës mes akuzave për korrupsion kundër qeverisë së tij.
Trazirat janë përhapur edhe përtej Tiranës. Mediat lokale raportuan se protestuesit në qytetin bregdetar të Durresit dëmtuan një zyrë postare dhe bllokuan rrugët me barrikada djegëse, duke i zgjeruar konfrontimet përtej kryeqytetit. /panorama