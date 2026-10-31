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Studentët nuk i ndal as shiu, nga Ministria e Arsimit të rinjtë pozicionohen para Kryeministrisë

As shiu nuk i ka ndalur studentët në protestën e tyre. Pavarësisht kushteve atmosferike, të rinjtë kanë vijuar marshimin, duke u larguar nga Ministria e Arsimit në drejtim të Kryeministrisë.

Pas tensioneve dhe përplasjeve të regjistruara para Ministrisë së Arsimit, ku u hodhën molotovë drejt efektivëve të Policisë dhe brenda ambienteve të institucionit, si dhe ndërhyrjes së policisë me ujë me presion, studentët kanë vijuar lëvizjen e tyre.

Protestuesit marshojnë nën shi, duke vijuar qëndrimin e tyre dhe duke e zhvendosur protestën drejt godinës së Kryeministrisë. /panorama

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