Studim: Shkencëtarët e klimës në Zvicër raportojnë një rritje të eko-ankthit teksa shpresa për objektivin 1,5°C zbehet

Sipas një sondazhi të kryer së fundmi nga studiuesit në Zvicër, ndryshimet klimatike jo vetëm që po riformësojnë ekosistemet dhe aktivitetin njerëzor, por edhe po lënë një ndikim emocional edhe tek ata që e studiojnë atë, transmeton Anadolu.
Pothuajse tre të katërtat (72 për qind) e 80 studiuesve të klimës që morën pjesë në sondazh, i cili u botua nga ‘Swissinfo’, thanë se ndihen të prekur emocionalisht nga puna e tyre ose nga evolucioni i klimës. Midis tyre, 41 për qind “herë pas here” ndihen kështu dhe 31 për qind “disa herë në javë”.
Vetëm 6 për qind thonë se nuk përjetojnë ndonjë përgjigje të veçantë emocionale.
“Jam shumë i shqetësuar për pasojat afatmesme të ndryshimeve klimatike. Kam një vajzë dhe pyes veten se në çfarë lloj bote do të jetojë ajo”, tha Pierre Vollenweider, një studiues i ekologjisë pyjore në Institutin Federal Zviceran për Kërkime e Pyjeve, Borës dhe Peizazhit.
Shumica e komunitetit shkencor beson se nuk do të jetë e mundur të kufizohet ngrohja globale në 1,5 gradë Celsius mbi nivelet para-industriale, siç parashikohet nga qëllimi më ambicioz i Marrëveshjes së Parisit.
“Dekurajimi dhe trishtimi mbizotërojnë kur mendoj se çfarë është bërë politikisht”, tha Sonia Seneviratne, një shkencëtare e klimës në ‘ETH Zurich’.
Megjithatë, tha ajo, “isha pesimiste 20 vjet më parë, sepse nuk kishim zgjidhje”.
“Sot kemi (zgjidhje), megjithëse pse është zhgënjyese të shohësh sa e vështirë është të marrësh vendime që do të ishin plotësisht racionale”, shtoi Seneviratne.