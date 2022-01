Studimi francez: Omicron 105% më i transmetueshëm se Delta

Varianti Omicron i COVID-19 mund të jetë 105 për qind më i transmetueshëm sesa Delta. Në këtë përfundim kanë arritur shkencëtarët francezë.

Studiuesit përdorën modele statistikore për të vlerësuar transmetimin e variantit Omicron në Francë. Studimi, analizoi 131,478 teste nga 25 tetori deri më 18 dhjetor 2021.

Rezultatet treguan se tek të rinjtë, prevalenca e infeksionit me variantin Omicron ose variantin Alfa ishte më e lartë se ajo e variantit Delta. Në zonat më me rrezik të lartë në Francë, studiuesit zbuluan se numri i infeksioneve me dy variantet u rrit ndjeshëm me kalimin e kohës.

Bazuar në këto gjetje, studiuesit krahasuan infektivitetin e virusit tek njerëzit e infektuar me variantin Omicron ose Alpha me transmetueshmërinë tek njerëzit me variantin Delta gjatë një periudhe 21-ditore.

Dhe diferenca ishte afërsisht 105 për qind.

Omicron u përcaktua një variant “shqetësues” nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.

Studimet sugjerojnë se Omicron ka më pak gjasa të sëmurë rëndë qytetaret në krahasim me variantet e mëparshme.

Disa testimet kanë sugjeruar se Omicron është në gjendje të pushtojë traktin e sipërm respirator më lehtë se varianti Delta, dhe është më pak efektiv në infektimin e mushkërive. Kjo mund të ndihmojë në shpjegimin pse është më ngjitës dhe vdekshmëria e tij është më e ulët në krahasim me Delta.

Sidoqoftë, në fillim të kësaj jave, kreu i OBSH-së paralajmëroi kundër përshkrimit të variantit Omicron si një variant “i butë” pasi në të gjithë botën vihet re një rritje e lartë e të infektuarve. /euronews