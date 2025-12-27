Studimi i Kembrixhit: Ngjyruesit, ëmbëlsuesit dhe pesticidet në ushqime dëmtojnë shëndetin e zorrëve!

Studiuesit thonë se kanë identifikuar 168 kimikate që mund të ndikojnë në bakteret e zorrëve, substanca që njerëzit mund t’i hasin në një sërë mjedisesh të përditshme.
Ekspertët nga Universiteti i Kembrixhit publikuan të martën një studim në revistën Nature Microbiology që zbuloi se shumë substanca të përditshme mund të pengojnë rritjen e baktereve të dobishme të zorrëve dhe kjo shkon përtej pesticideve.
Shkencëtarët studiuan se si 1,076 ndotës kimikë prekën 22 lloje bakteresh, duke krijuar një model të të mësuarit automatik për të parashikuar se sa të ngjarë ishin kimikatet të dëmtonin shëndetin e zorrëve. Kimikatet përfshinin bisfenol AF (BPAF), acid perfluorononanoik (PFNA), glifosat, klordekon, imazalil dhe dhjetëra të tjera.
“Kur ky sistem bëhet i pabalancuar, ai mund të kontribuojë në një gamë të gjerë problemesh shëndetësore që përfshijnë tretjen, rregullimin e peshës, sistemin imunitar dhe shëndetin mendor”, thuhej në një njoftim për shtyp në lidhje me studimin.
Autorja e studimit, Indra Roux, tha se ekipi i saj ishte “i befasuar” kur mësoi se kimikatet kishin efekte kaq të dëmshme.
“Ne kemi zbuluar se shumë kimikate të dizajnuara për të vepruar vetëm në një lloj objektivi, të themi insektet ose kërpudhat, ndikojnë gjithashtu në bakteret e zorrëve. Zorra nuk është vetëm një makinë tretjeje. Është një qendër qendrore komanduese për imunitetin, metabolizmin dhe inflamacionin. Për shembull, shumë kimikate industriale si retardantët e flakës dhe plastifikuesit me të cilët jemi në kontakt të rregullt nuk mendohej se ndikonin fare te organizmat e gjallë, por i ndikojnë”, tha Roux.
Kiran Patil, një tjetër autor i studimit, tha se qëllimi është të shkojmë drejt një të ardhmeje ku kimikatet e reja janë të sigurta që në fillim.
“Tani që kemi filluar të zbulojmë këto ndërveprime në një mjedis laboratorik, është e rëndësishme të fillojmë të mbledhim më shumë të dhëna mbi ekspozimin ndaj kimikateve në botën reale për të parë nëse ka efekte të ngjashme në trupat tanë”, tha Patil.
Dr. Will Bulsiewicz i tha Fox News Digital se, sipas tij, studimi është “një thirrje zgjimi”.
“Zorra nuk është vetëm një makinë tretjeje. Është një qendër qendrore komanduese për imunitetin, metabolizmin dhe inflamacionin. Nëse e shqetësojmë, shkaktojmë probleme. Nëse këto mikrobe dobësohen, barriera e zorrëve bëhet e prekshme, sistemi imunitar bëhet tepër aktiv dhe inflamacioni kronik, rrënja e kaq shumë problemeve moderne shëndetësore, fillon të rritet. Nuk kemi nevojë për panik, por kemi nevojë për përparim”, tha gastroenterologu me bazë në Karolinën e Jugut, i cili nuk ishte i përfshirë në studim.
Mbi të gjitha, Bulsiewicz tha se fokusi nuk duhet të jetë vetëm te kimikatet, por te nevoja më e gjerë për testimin e mikrobiomës në mallrat e konsumit.
“Nuk kemi nevojë për panik, por kemi nevojë për progres. Shkenca është e qartë: Mbrojtja e shëndetit të njeriut tani do të thotë mbrojtja e mikrobeve që na mbrojnë. Është koha të rimendojmë mënyrën se si i projektojmë dhe vlerësojmë kimikatet e përdorura në shtëpitë, fermat dhe sistemin tonë ushqimor”, tha ai.