Stuhia Austen lë mbi 160 mijë familje pa energji elektrike në Francë

Stuhia Austen, e cila po i afrohet Francës, ka lënë tashmë 161.000 familje pa energji, njoftoi operatori i rrjetit elektrik Enedis të premten herët, transmeton Anadolu.
Enedis tha se 128.000 familje u prekën në Brittany, 19.000 në Pays de la Loire dhe 14.000 në Normandy, duke shtuar se “më shumë se 2.000 punonjës” janë gati të ndërhyjnë “sapo të lejojnë kushtet”.
Përpara mbërritjes së stuhisë Austen në vend, 23 departamente në Francën veriperëndimore u vunë nën një alarm portokalli për shkak të erërave të forta.
Tragetet që lidhin Francën dhe Anglinë mbetën të ankoruar në mëngjes për shkak të erërave të forta dhe dallgëve të forta, sipas transmetuesit BFMTV.
Shërbimet e trenave në rajonet e prekura nga stuhia gjithashtu janë ndërprerë rëndë të paktën deri në mesditë, thuhet në raport.
Në departamentin e Finisteres, një qendër e reagimit ndaj krizave është aktivizuar, pasi janë regjistruar erëra të forta. Deri në mesnatë, shërbimet e departamentit raportohet se kanë kryer 105 operacione, veçanërisht për pastrimin e rrugëve, ndërsa zjarrfikësit janë mobilizuar për 45 ndërhyrje.