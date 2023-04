Stuhia dëbores godet Kanadanë, qindra mijëra familje pa energji elektrike

Qindra mijëra familje në Quebec kanë mbetur pa energji elektrike të premten, për shkak të një stuhie dëbore në Kanadanë lindore, e cila shkaktoi vdekjen e dy personave dhe shumë dëme materiale kryesisht në Montreal.

“Ne kemi rivendosur energjinë elektrike për pak më shumë se një të tretën e banorëve të prekur nga ndërprerjet e shkaktuara nga stuhia e dëborës,” njoftoi ofruesi i energjisë elektrike Hydro-Québec.

Gati 630,000 familje mbetën në errësirë ​​deri në mesditën e sotme, krahasuar me 1.1 milion që ishin në mëngjes.

“Ne jemi shumë të kënaqur me trajtimin e krizës nga Hydro-Québec,” tha Ministri i Ekonomisë dhe Energjisë së Quebec Pierre Fitzgibbon në një konferencë shtypi.

Kompania vlerëson se është në gjendje të rikthejë energjinë tek shumica e klientëve deri në mbrëmjen e së premtes.

“Ne e dimë se për disa klientë kjo do të zgjasë deri të dielën, ndoshta edhe të hënën,” tha zëdhënësi i Hydro-Québec Regis Tellier.

Qyteti i Montrealit, i cili regjistroi gati gjysmën e ndërprerjeve, hapi gjashtë strehimore të përkohshme emergjente ku banorët pa energji kaluan natën.

Këto qendra mbetën të aksesueshme gjatë ditës për ata që donin të ngroheshin në ditën e parë të fundjavës së gjatë të Pashkëve.

Autoritetet kanë regjistruar dy vdekje që nga fillimi i stuhisë në Kanada: një banor i Ontarios lindore u vra nga një pemë që u rrëzua të mërkurën dhe një burrë 60-vjeçar në Quebec u plagos për vdekje nga një degë ndërsa përpiqej të pastronte kopshtin e tij të enjten.

Qindra punëtorë të Montrealit po punonin ende sot në zonë, kryesisht në parqe ku shumë degë u shpërndanë në tokë pasi u shembën nën peshën e akullit.

Autoritetet vazhduan t’i këshillojnë banorët të qëndrojnë larg linjave të energjisë elektrike.

Stuhia goditi Quebec dhe Ontario, dy provincat më të populluara të Kanadasë. Kjo është ndërprerja më e madhe e energjisë elektrike në Quebec që nga kriza e akullit të vitit 1998, e cila e zhyti provincën në kaos për disa javë. /abcnews

