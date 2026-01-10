Stuhia dëmton mijëra tenda në Gaza, rritet frika për “katastrofë humanitare”

Stuhia e fuqishme ka dëmtuar ose ka shkatërruar mijëra tenda që strehojnë familje të zhvendosura në Rripin e Gazës, duke përkeqësuar ndjeshëm kushtet tashmë të rënda të jetesës dhe duke rritur frikën për një katastrofë të thellë humanitare, njoftoi Mbrojtja Civile e Gazës.
Zëdhënësi i Mbrojtjes Civile, Mahmoud Basal, tha të shtunën se erërat e forta dhe reshjet e dendura të shiut shkaktuan dëme të mëdha në strehimet e përkohshme, veçanërisht përgjatë bregdetit të Gazës, ku tenda të shumta u shqyen ose u morën nga era, e cila arriti shpejtësi deri në 60 kilometra në orë.
Basal e lidhi situatën edhe me vazhdimin e bllokimit nga Izraeli të ndihmave humanitare dhe materialeve për rindërtim. “Kjo nuk është thjesht një krizë e shkaktuar nga moti. Ajo që po shohim është pasojë direkte e ndalimit të materialeve të ndërtimit dhe pengimit të rindërtimit, duke i detyruar njerëzit të jetojnë në tenda të grisura dhe shtëpi të pasigurta, pa dinjitet dhe mbrojtje,” tha ai.
Sipas meteorologëve palestinezë, stuhia që nisi të premten pritet të vazhdojë edhe ditët në vijim, me kushte të paqëndrueshme, reshje shiu dhe erëra të forta në disa zona të territorit.
Basal paralajmëroi se çdo sistem i ri i motit tani shndërrohet në një “katastrofë të vërtetë humanitare” për shkak të bllokadës së vazhdueshme, duke theksuar se mijëra tenda mbeten të rrezikuara nga shembja ose zhvendosja. Ai shtoi se shumë familje janë detyruar të vendosin tenda pranë bregdetit, pasi zona të tëra urbane janë bërë të pabanueshme nga më shumë se dy vite bombardimesh.
Ai gjithashtu paralajmëroi për mijëra shtëpi pjesërisht të shkatërruara që rrezikojnë shembjen, duke theksuar se muret e çara dhe strukturat e dobësuara përbëjnë rrezik vdekjeprurës gjatë reshjeve të forta dhe erërave.
Sipas të dhënave, që nga tetori i vitit 2023, më shumë se 71 mijë palestinezë janë vrarë dhe mbi 171 mijë janë plagosur, shumica gra dhe fëmijë. Edhe pse një armëpushim hyri në fuqi më 10 tetor, sulmet kanë vazhduar, duke shkaktuar qindra viktima të tjera, sipas Ministrisë palestineze të Shëndetësisë. /mesazhi