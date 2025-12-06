Sudan: 43 fëmijë mes 79 civilëve të vrarë nga sulmi me dron i RSF në South Kordofan

Të paktën 79 civilë, mes tyre 43 fëmijë, u vranë dhe 38 të tjerë u plagosën në një sulm me dron të kryer nga Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF) në qytetin Kalogi të South Kordofan, thanë autoritetet sudaneze.
Sipas njoftimit zyrtar, katër raketa goditën një kopsht fëmijësh, një spital dhe zona të banuara me dendësi të lartë, duke shkaktuar masakër që autoritetet e quajtën “krim i shëmtuar”. Viktimat fillimisht ishin raportuar tetë, por bilanci u rrit në 79.
UNICEF e dënoi sulmin si “shkelje të tmerrshme të të drejtave të fëmijëve”, duke theksuar se më shumë se 10 viktima ishin fëmijë 5–7 vjeç. Organizata kërkoi ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve dhe akses të sigurt për ndihmat humanitare.
Përkeqësimi i sigurisë në Kordofan që nga nëntori ka detyruar mbi 41,000 njerëz të largohen, ndërsa përplasjet mes ushtrisë sudaneze dhe RSF po përshkallëzohen. Konflikti i nisur në prill 2023 ka vrarë mbi 40,000 persona dhe ka zhvendosur rreth 12 milionë, sipas OBSH. /mesazhi