Suksesi historik i kandidatëve myslimanë në zgjedhjet e SHBA-së, midis fitoreve simbolike dhe ndryshimit të vërtetë politik

Një evoluim që shoqërohet më sfida të mëdha në një botë gjithnjë e më konfliktuoze
Fitorja e Zohran Mamdani-t në New York vitin e kaluar dhe zgjedhja e fundit e Abdul el-Seyyid në Senat përfaqësojnë suksese historike për myslimanët në Shtetet e Bashkuara dhe të gjithë ata që mbështesin luftën e drejtë të Palestinës.
Javën e kaluar në zgjedhjet e mesit të mandatit në SHBA, kandidatët myslimanë arritën sukses historik, si në nivel federal ashtu edhe në nivel lokal. Një numër rekord prej të paktën shtatë përfaqësuesish myslimanë u zgjodhën në Kongresin e SHBA-së, i cili përfshin Senatin dhe Dhomën e Përfaqësuesve, ndërsa një total prej të paktën 97 kandidatësh myslimanë fituan në nivele të ndryshme të qeverisjes në të gjithë Amerikën. Në nivelin e parlamentit shtetëror, pra Senatit dhe Dhomës së Përfaqësuesve të shteteve federale, janë zgjedhur të paktën 38 kandidatë myslimanë dhe janë regjistruar fitore në 21 shtete, duke përfshirë New York-un, New Jersey-n, Conectticat-in, Delaware-in, Pensilvania-n, Georgia-n, Texas-in, Nord Carolina-n, Colorado-n, Illinois-in, Ohajo-n dhe Michigan-in.
Një mundësi historike për myslimanët që të bëhen subjekte aktive politike
Këto rezultate përfaqësojnë një hap të rëndësishëm përpara për komunitetin mysliman në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, veçantia e këtyre zgjedhjeve reflektohet edhe në faktin se ka një numër të madh politikanësh demokratë që nuk janë myslimanë, të cilët kanë marrë një qëndrim parimor kundër Izraelit dhe krimeve të tij në Gaza, gjë që pasqyron edhe më fort thellësinë e ndryshimeve në shoqërinë amerikane.
Siç theksoi më parë Salman Sayyid në lidhje me zgjedhjen e Zohran Mamdanit si kryetar bashkie i New York-ut, ky sukses nuk duhet të shihet vetëm si një fitore për një kandidat individual, por si një mundësi historike për myslimanët që të bëhen subjekte aktive politike dhe që çështja e Palestinës të fitojë dimensionin e saj global.
Për herë të parë, kandidatët myslimanë kanë arritur të ndërtojnë një bazë të gjerë votuesish pa pasur nevojë të fshehin identitetin e tyre islamik ose të heqin dorë nga mbështetja për Palestinën, duke i dhënë përparësi nevojave urgjente të përditshme të qytetarëve, siç janë strehimi, transporti publik, kujdesi shëndetësor dhe kujdesi për fëmijët. Në mënyrë të ngjashme, suksesi i Abdul el-Seyyid dhe kandidatëve të tjerë myslimanë tregon se ky potencial nuk kufizohet vetëm në një qytet.
Midis simbolizmit dhe levave të vërteta të pushtetit
Megjithatë, analistët me të drejtë paralajmërojnë se sukseset simbolike nuk duhet të ngatërrohen kurrë me pushtetin e vërtetë politik. Pushtetet e një kryetari bashkie nuk janë të njëjta me ato të qeverisë federale dhe Kongresit, dhe ndikimi i një përfaqësuesi të zgjedhur në Senat vetëm nuk është i mjaftueshëm për të ndryshuar politikën e jashtme të SHBA-së brenda natës. Marrëdhënia midis Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit mbështetet në themele jashtëzakonisht të thella strategjike, ushtarake, ekonomike dhe institucionale që datojnë dekada më parë. Një ndryshim në shumicën në bankat e Kongresit mund të ndikojë në mënyrën se si diskutohen këto marrëdhënie, por është jorealiste të pritet një ndryshim i shpejtë dhe radikal në prioritetet e vendosura të Uashingtonit.
Kjo gjithashtu do të thotë që këto rezultate zgjedhore nuk shënojnë një transformim të plotë të mekanizmave të pushtetit në Perëndim. Zgjedhjet mund të hapin dyer politike, por ato nuk mund të ndryshojnë, vetë, institucionet, interesat e rrënjosura dhe zakonet e vendimmarrjes së gjatë brenda natës.
Testi kryesor që i pret politikanë si Mamdani dhe el-Seyyid, si dhe shumicën demokrate në Kongres, është aftësia për të transformuar energjinë simbolike të natës së zgjedhjeve në mbështetje të qëndrueshme sociale dhe lëvizje konkrete politike.
Duhet gjithashtu të pranohet se koalicionet e formuara gjatë fushatës zgjedhore nuk mbijetojnë vetë pasi të fillojë faza e qeverisjes. Gjuha e drejtësisë, barazisë dhe ndryshimit që bashkoi grupe të ndryshme shoqërore gjatë garës zgjedhore mund të ngushtohet ndjeshëm kur përballet me kufizime buxhetore, rezistencë burokratike, presione nga biznesi i madh dhe llogaritje politike brenda partisë.
Iniciativat dhe aleancat politike të krijuara gjatë periudhës parazgjedhore duhet të vazhdojnë të komunikojnë edhe pasi të mbyllen kutitë e votimit, duke mbajtur interesat e komuniteteve të ndryshme brenda një programi politik koherent. Përndryshe, përfaqësimi politik mund të reduktohej në disa suksese simbolike, ndërsa kërkesat për ndryshime të vërteta do të humbisnin forcën e tyre brenda kornizave institucionale.
Nga ana tjetër, pamja aktuale zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet parë edhe përmes prizmit të kufijve sociologjikë të të ashtuquajturës “ngritje e së djathtës” që ka dominuar skenën botërore vitet e fundit. Populizmi i krahut të djathtë nuk u rrit vetëm falë karizmës së udhëheqësve individualë, por kryesisht në tokën pjellore të pasigurisë ekonomike, ndryshimeve të përshpejtuara sociale, frikës nga humbja e statusit shoqëror dhe mosbesimit të thellë ndaj institucioneve tradicionale politike. Politika që synonte gjetjen e fajtorëve në detyrë midis emigrantëve, pakicave dhe armiqve të jashtëm ofroi përgjigje të thjeshta për probleme jashtëzakonisht komplekse, duke mbledhur shtresa të ndryshme të shoqërisë rreth premtimit të krenarisë kombëtare dhe rivendosjes së madhështisë së dikurshme.
Dobësimi i së djathtës nuk do të thotë zhdukja e saj përfundimtare
Megjithatë, kur premtimet e krahut të djathtë u përballën me realitetin e ashpër të mbajtjes së pushtetit, u bë e qartë se sa i madh është hendeku midis nxitjes së zemërimit dhe përmirësimit të vërtetë të kushteve të jetesës së qytetarëve. Është treguar se fajësimi i emigrantëve nuk çon në një rënie të çmimeve të qirave dhe pasurive të paluajtshme, se luftërat kulturore nuk lehtësojnë aksesin në sistemin e kujdesit shëndetësor, as se një shfaqje force në frontin e politikës së jashtme mund të rrisë automatikisht pagat dhe fuqinë blerëse të punëtorëve në vend. Luftërat dhe tensionet ekonomike përfundimisht kthehen si një kosto e drejtpërdrejtë për votuesin mesatar. Kjo është arsyeja pse politika që deklaron indiferencë ndaj vuajtjeve dhe problemeve të të tjerëve si pushtet politik në fund të fundit rezultoi e paaftë për të zgjidhur problemet ekzistenciale të shoqërisë së vet.
Rënia e populizmit të krahut të djathtë nuk mund të shpjegohet vetëm me një ndryshim në opinionin e votuesve, por me një hendek në rritje midis premtimeve madhështore parazgjedhore dhe jetës reale që njerëzit jetojnë. Megjithatë, dobësimi i së djathtës nuk do të thotë zhdukja e saj përfundimtare, duke pasur parasysh se ende ekzistojnë pabarazi të thella, ndjenja pasigurie dhe boshllëqe në përfaqësimin politik. /tesheshi.com/