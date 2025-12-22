Sulm islamofobik në Suedi: Gjendet Kurani me gjashtë gjurmë plumbash në Xhaminë e Stokholmit

Një sulm racist shënjestroi Xhaminë e Stokholmit në Suedi, me zyrtarë të xhamisë që thanë se një kopje e dhunuar e librit të shenjtë mysliman u zbulua në vendngjarje të dielën.
Në deklaratë, administrata e xhamisë tha se një kopje e Kuranit të Shenjtë, me gjashtë vrima plumbash, u gjet e lidhur me zinxhir në kangjellat e shkallëve.
Duke folur për Agjencinë Anadolu, Mahmud al-Halefi, kryetari i Xhamisë së Stokholmit, tha se sulmet islamofobe dhe raciste në Suedi po rriten dita-ditës. Ai bëri të ditur se policia ka nisur një hetim dhe se incidenti ka shkaktuar reagime të forta brenda komunitetit mysliman.
Duke dënuar sulmin, Halefi tha: “Një kopje e Kuranit ishte lidhur me zinxhir në kangjellat pranë shkallëve që të çojnë në xhami, dhe kishte gjashtë vrima plumbash. Po ashtu, në Kuran ishin shkruar mesazhe në arabisht dhe suedisht ku lexohej: ‘Faleminderit për vizitën, por është koha të shkoni në shtëpi’. Ne e perceptuam këtë si një deklaratë të hapur raciste e drejtuar ndaj myslimanëve”.
Halefi theksoi se akti ishte thellësisht fyes dhe pjesë e një modeli më të gjerë urrejtjeje kundër myslimanëve, duke u bërë thirrje autoriteteve të ndërmarrin masa të forta kundër krimeve të urrejtjes dhe të sigurojnë mbrojtjen e komuniteteve fetare.