Sulm ndaj një poste të policisë në Niger, vriten të paktën 10 pjesëtarë të sigurisë

Të paktën 10 pjesëtarë të sigurisë u vranë në një sulm ndaj një poste të policisë Niger, dhe dy sulmues u neutralizuan në përleshjet pasuese, transmeton Anadolu.

Posta e policisë në Assamaka, një pikë kyçe tranziti për migrantët nga Afrika Perëndimore, u sulmua nga persona të armatosur në gjashtë automjete “pickup” të hënën, raportoi media franceze RFI.

Disa burime sigurie të Nigerit thanë se të paktën 10 ushtarë dhe dy sulmues u vranë në sulm.

Më 20 dhjetor, Aleanca e Shteteve të Sahelit (AES), që përfshin Nigerin, Malin dhe Burkina Fason, zyrtarisht nisi një forcë të përbashkët ushtarake prej 5.000 trupash të njohur si Forca e Bashkuar e AES-it (FU-AES).

Forca u inaugurua në një ceremoni në Bamako, ku mori pjesë udhëheqësi i Malit, Assimi Goita. Ajo komandohet nga gjenerali i Burkina Fasos, Daouda Traore ndërsa selia qendrore është në Niamey.

E projektuar për të kryer operacione të përbashkëta kundër terrorizmit, për të rritur sigurinë kufitare dhe për të përmirësuar ndarjen e inteligjencës, forca shënon hap drejt mbrojtjes kolektive midis tre vendeve të udhëhequra nga junta, të cilat janë distancuar nga partnerët perëndimorë dhe Komuniteti Ekonomik i Shteteve të Afrikës Perëndimore (ECOWAS).

Ndërsa autoritetet nuk kanë njoftuar mobilizim të plotë të menjëhershëm, kuadri i ri ligjor i jep qeverisë mundësinë për të përshkallëzuar shpejt situatën nëse kërcënimet e sigurisë intensifikohen, duke theksuar fokusin e juntës në kohezionin e brendshëm dhe solidaritetin rajonal mes paqëndrueshmërisë së vazhdueshme.

