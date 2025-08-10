Sulm në kampin e gazetarëve në Gaza, vriten Anas al-Sharif dhe Mohammed Qreiqeh

Dy gazetarët e Al Jazeera-s, Anas al-Sharif dhe Mohammed Qreiqeh, janë vrarë në një sulm me dron pranë portës kryesore të spitalit Al-Shifa në qytetin e Gazës.
Sipas korrespondentit të Al Jazeera-s, Hani Mahmoud, sulmi ndodhi në mbrëmje, kur shumë gazetarë ishin mbledhur në një kamp përpara spitalit. Të dy gazetarët kishin raportuar prej muajsh mbi sulmet izraelite, urinë e shkaktuar nga bllokada dhe gjendjen e rëndë humanitare në Gaza.
Ngjarja ndodhi vetëm një javë pasi një zyrtar i ushtrisë izraelite kishte akuzuar drejtpërdrejt al-Sharifin dhe gazetarë të tjerë për raportimet e tyre, në një fushatë të hapur nxitjeje kundër tyre. /mesazhi