Sulme ajrore izraelite godasin Rafahun, Khan Junisin dhe Gazën qendrore mes përkeqësimit të kushteve humanitare

Sulmet ajrore dhe bombardimet me artileri nga Izraeli kanë shënjestruar disa zona të Rripit të Gazës, duke thelluar më tej vuajtjet e palestinezëve të zhvendosur, në një kohë kur kushtet e motit po përkeqësohen ndjeshëm.
Sipas Al Jazeera, avionët izraelitë kryen sulme ajrore në zona në veri të Rafahut dhe në lindje të Khan Junisit, si dhe në kampin e refugjatëve Maghazi në Gazën qendrore dhe në Beit Lahia, në veri të enklavës. Njëkohësisht, artileria izraelite bombardoi lindjen e Khan Junisit dhe disa pjesë të Gazës qendrore. Objektivat e sakta të këtyre sulmeve nuk janë bërë të ditura.
Bombardimet e vazhdueshme po ndodhin në një moment kritik, teksa kushtet e jetesës për palestinezët e zhvendosur po përkeqësohen ndjeshëm për shkak të një sistemi me presion të ulët, rënies së temperaturave dhe reshjeve të dendura të shiut. Moti i ashpër po i shton vuajtjet e shkaktuara nga lufta dhe nga kufizimet e vazhdueshme izraelite për hyrjen e ndihmave humanitare në Rripin e Gazës.
Ndërkohë, forcat izraelite kanë intensifikuar bastisjet edhe në Bregun Perëndimor të pushtuar, ku një palestinez u plagos dhe disa të tjerë u arrestuan. /mesazhi