Sulme ajrore izraelite në Gaza, mes viktimave edhe një grua shtatzënë dhe fëmijë

Sulmet ajrore izraelite në Gaza të hënën shkaktuan viktima të shumta civile, mes tyre një grua shtatzënë me foshnjën e palindur dhe disa fëmijë. Sipas burimeve mjekësore të spitalit Al-Shifa, gruaja shtatzënë dhe një fëmijë tjetër humbën jetën kur një shtëpi pranë kampit të refugjatëve Al-Shati u godit. Dy djem u vranë në një sulm mbi një tendë të zhvendosurve në rrugën Al-Nasr, perëndim i qytetit.

Në jug të Gazës, një civil u vra dhe disa të tjerë u plagosën rëndë pas një sulmi në lagjen Al-Sabra, ndërsa në qendër të Gazës, spitali Al-Aqsa në Deir Al-Balah konfirmoi vrasjen e një burri dhe plagosjen e të tjerëve pas një goditjeje mbi civilë në shkollën Al-Mazraa.

Sipas të dhënave palestineze, që nga tetori 2023 agresioni izraelit ka shkaktuar mbi 63,500 të vrarë dhe mbi 160,000 të plagosur, ndërsa mijëra të tjerë vazhdojnë të jenë nën rrënoja. /mesazhi

