Sulme të reja izraelite në Gaza, raportohen viktima mes palestinezëve

Izraeli ka ndërmarrë sulme të reja ajrore dhe me dronë në Rripin e Gazës, ndërsa tensionet vazhdojnë pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit me lëvizjen palestineze Hamas.
Burime mjekësore në Kompleksin Mjekësor Nasser në Khan Younis njoftuan për katër të vrarë dhe disa të plagosur pas një sulmi izraelit ndaj një pike policore në zonën al-Mawasi. Sipas tyre, disa nga të plagosurit janë në gjendje kritike.
Në pjesën qendrore të Gazës, dy palestinezë të tjerë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën nga një sulm me dron që goditi një post policor në hyrje të kampit të refugjatëve Bureij. Raportohet gjithashtu se një civil u qëllua për vdekje në Beit Lahia.
Hamasi i dënoi sulmet, duke i cilësuar si minime të përpjekjeve të ndërmjetësuesve gjatë fazës së armëpushimit, për të cilin pretendon se është shkelur pothuajse çdo ditë që nga 10 tetori.
Zëdhënësi i Hamasit, Hazem Qassem, tha në një deklaratë se Izraeli po vazhdon “luftën e shfarosjes” kundër popullit palestinez. Ai e quajti përshkallëzimin e fundit “shkelje serioze dhe flagrante” dhe shtoi se deklaratat e shteteve garantuese për ndalimin e luftës “nuk kanë përmbajtje reale në terren”.
Nga ana e autoriteteve izraelite nuk ka pasur reagim të menjëhershëm lidhur me raportimet për viktima. Situata në Gaza mbetet e tensionuar, ndërsa përpjekjet për ruajtjen e armëpushimit përballen me sfida të vazhdueshme. /mesazhi