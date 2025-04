Sulme të reja në Shujayea dhe Khan Younis – vriten civilë

Sulmet izraelite në orët e para të mëngjesit kanë shkaktuar sërish viktima dhe të plagosur në Rripin e Gazës. Në lagjen Tuffah, në lindje të qytetit të Gazës, një sulm ndaj shtëpisë së familjes Kahil ka lënë disa persona të plagosur, përfshirë dy vajza të vogla.

Raportime të tjera vijnë nga disa zona të tjera të enklavës së shkatërruar nga lufta:

Në Khan Younis të jugut, ushtria izraelite ka hapur zjarr ndaj një grupi civilësh, duke shkaktuar të plagosur.

Në zonën al-Mawasi, në perëndim të Khan Younis – e shpallur nga Izraeli si “zonë e sigurt” – janë raportuar viktima pas sulmeve ajrore mbi tendat ku strehohen civilët.

Në lagjen Shujayea të qytetit të Gazës, avionët izraelitë kanë goditur sërish. Më herët këtë javë, dhjetëra civilë u vranë kur një bllok i tërë banimi u shkatërrua nga bombardimet.

Sipas raportimeve të fundit, të paktën tre persona janë vrarë në sulmin e sotëm në Shujayea.

Situata humanitare vazhdon të përkeqësohet, ndërsa sulmet ajrore nuk po kursejnë as zonat e shpallura të sigurta dhe as civilët që kërkojnë strehë në to.