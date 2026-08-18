Sulmet ajrore izraelite godasin aeroportin ushtarak në provincën Idlib të Sirisë

Avionët luftarakë izraelitë kryen katër sulme ajrore në aeroportin ushtarak të braktisur Abu al-Duhur në fshatin lindor të provincës Idlib në veri të Sirisë, transmeton Anadolu.
Burimet lokale thanë se sulmet u kryen rreth orës 03:00 të mëngjesit me orën lokale.
Ende nuk është dhënë asnjë informacion për ndonjë lidhje të rastësishme.
Autoritetet siriane nuk kanë dhënë asnjë deklaratë për sulmin deri më tani.
Pas rënies së regjimit të Asadit, Izraeli zgjeroi sulmet e tij në të gjithë Sirinë, duke synuar depot e armëve dhe raketave, si dhe objektet strategjike ushtarake.
Më herët, Izraeli ka kryer sulme në Siri duke synuar forcat iraniane dhe pozicionet e Hezbollahut.