Sulmet ajrore izraelite intensifikohen në qytetin e Gazës, ndërtesat e UNRWA-s dhe klinikat ndër objektet e sulmuara

Sulmet ajrore izraelite në qytetin e Gazës po shtohen, duke detyruar më shumë njerëz të “udhëtojnë drejt të panjohurës”, tha Philippe Lazzarini, kreu i UNRWA-s.
“Sipas të dhënave të katër ditëve të fundit, 10 ndërtesa të UNRWA-s janë goditur në qytetin e Gazës. Kjo përfshin shtatë shkolla dhe dy klinika që aktualisht përdoren si strehimore për mijëra persona të zhvendosur,” shkroi Lazzarini në X.
“Ne u detyruam të ndalojmë ofrimin e kujdesit shëndetësor në kampin Beach, i vetmi qendër shëndetësore në veri të Wadi Gazës. Shërbimet tona jetësore të ujit dhe higjienës funksionojnë vetëm në gjysmën e kapacitetit,” shtoi ai. /mesazhi