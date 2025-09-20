Sulmet ajrore izraelite në Gaza vrasin 8 palestinezë të tjerë, përfshirë 2 fëmijë

Të paktën tetë palestinezë të tjerë, përfshirë dy fëmijë, janë vrarë në sulmet ajrore izraelite në Rripin e Gazës herët mëngjesin e sotëm.
Një burim mjekësor për Anadolu tha se dy fëmijë u vranë kur avionët luftarakë izraelitë bombarduan Shkollën Al-Mu’tasim, e cila strehonte familje të zhvendosura pranë stadiumit Yarmouk në Qytetin Gaza.
Një grua tjetër palestineze u vra në një sulm izraelit që shënjestroi një tubim civilësh pranë Spitalit Jordanez në lagjen Sabra të Qytetit Gaza.
Katër të tjerë nga familja Jumla humbën jetën në agim kur avionët luftarakë izraelitë goditën shtëpinë e tyre në lagjen Al-Tuffah të Qytetit Gaza.
Ndërkohë, një palestinez u vra dhe të tjerë u plagosën kur forcat izraelite goditën një tubim civilësh në kampin e refugjatëve Nuseirat në Gazën qendrore.
Që nga 7 tetori i vitit 2023, Izraeli ka kryer një gjenocid në Gaza, i cili deri më tani ka vrarë gati 65.200 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Sulmet izraelite gjithashtu kanë zhvendosur qindra mijëra njerëz, së bashku me një bllokadë ndaj ndihmës humanitare që ka marrë jetën e të paktën 440 palestinezëve, përfshirë 147 fëmijë.