Sulmet ajrore izraelite vazhdojnë të godasin Libanin jugor pavarësisht marrëveshjes

Ushtria izraelite kreu herët të dielën sulme ajrore në disa zona të jugut të Libanit, mes shkeljeve të vazhdueshme nga Tel Avivi të marrëveshjes kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja dhe të nënshkruar në qershor, transmeton Anadolu.
Sulmet shënjestruan disa qytete në Tir, Nabatieh, Marjayoun dhe Bint Jbeil, përfshirë Mansouri, Vadi Zibkin, Nabatieh al-Fuka, Kfar Tibnit, Mejfadun, Kafr Rumman, Mazraat al-Shomeriya, Al-Kusajir, Beit Jahun, Safarin dhe Hadatha, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve NNA.
Forcat izraelite shkatërruan disa shtëpi në Mansouri, në rrethin e Tirit, ndërsa Vadi Zibkin u vu nën zjarr artilerie, të shoqëruar nga breshëri me mitralozë të rëndë, tha agjencia.
Në Nabatieh, avionët luftarakë izraelitë kryen një seri sulmesh ajrore gjatë natës, duke goditur dy herë Nabatieh al-Fukën, si dhe periferitë e Kfar Tibnit dhe qytezën Mejfadun, ku një sulm shkatërroi plotësisht një shtëpi.
Zona Doha Kafr Rumman u shënjestrua gjithashtu me zjarr artilerie. Në rrethin e Marjayounit, artileria izraelite goditi periferitë e Mazraat al-Shomeriyas dhe qytezën Al-Kusajir.
Forcat izraelite hapën zjarr me mitralozë drejt Beit Jahunit dhe Safarinit në Bint Jbeil, ndërsa një tank izraelit qëlloi katër predha në Hadatha, para se forcat izraelite të lëviznin drejt qendrës së qytezës dhe t’i vinin zjarrin zonës.
Në një deklaratë të publikuar në platformën sociale amerikane X, ushtria izraelite pretendoi se sulmet ishin në përgjigje të një droni të ngarkuar me eksplozivë të lëshuar të shtunën nga Hezbollahu drejt forcave të saj në atë që e quajti “zonë sigurie” në jug të Libanit.
Hezbollahu nuk e ka komentuar pretendimin e Izraelit.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka kryer operacione ushtarake në Liban, duke vrarë të paktën 4.386 persona, plagosur 12.407 të tjerë dhe zhvendosur më shumë se një milion persona, sipas autoriteteve libaneze.
Sulmet janë kryer pavarësisht marrëveshjes kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja dhe të nënshkruar në qershor, e cila parashikon tërheqjen graduale të Izraelit nga territoret e pushtuara libaneze, në këmbim të dislokimit të ushtrisë libaneze dhe çarmatimit të Hezbollahut.