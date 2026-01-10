Sulmet izraelite godasin zona të shumta të Gazës në shkelje të reja të armëpushimit

Forcat izraelite herët në mëngjes kanë kryer sulme ajrore dhe granatime artilerie në disa zona të Rripit të Gazës, duke shënuar shkeljet e fundit të marrëveshjes së armëpushimit që ka qenë në fuqi që nga tetori i vitit 2025.
Burime lokale për Anadolu thanë se artileria izraelite shënjestroi pjesën lindore të Qytetit Gaza, zona që sipas marrëveshjes së armëpushimit janë nën kontrollin izraelit.
Sipas burimeve, një avion luftarak izraelit gjithashtu goditi një lokacion në Rripin e Gazës veriore, ndërsa një helikopter ushtarak hapi zjarr drejt zonave lindore në Jabalia.
Në Gazën jugore, avionët luftarakë izraelitë nisën një sulm ajror në qytetin Rafah, ndërsa automjetet ushtarake izraelite qëlluan drejt zonave në veri të qytetit, i cili mbetet nën kontrollin e plotë izraelit.
Që nga tetori i vitit 2023, ushtria izraelite në Gaza ka vrarë të paktën 71.400 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, ka plagosur mbi 171 mijë të tjerë, si dhe e ka kthyer enklavën në rrënoja.