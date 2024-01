Sulmet izraelite në Gaza vranë 25 persona të hënën mbrëma, raporton Wafa

Agjencia e lajmeve Wafa ka raportuar disa sulme izraelite në të gjithë Rripin e Gazës.

Në Miraj, në veri të Rafahut, burime mjekësore i thanë Wafa-s se 11 palestinezë nga familjet al-Siyban dhe Bin Jarmi ishin vrarë në një sulm izraelit në një shtëpi. Spitali Nasser në Khan Younis mori trupat e tetë personave që u vranë në një sulm izraelit pranë selisë së Mbrojtjes Civile në qytetin jugor.

Katër palestinezë u vranë gjithashtu në një sulm izraelit në kampin e refugjatëve Bureij në Gaza qendrore dhe dy palestinezë u vranë në një sulm në Tal al-Hawa në qytetin e Gazës.

Burime mjekësore i thanë Wafa-s se 132 persona janë vrarë në sulmet izraelite në Gaza në 24 orët e fundit.

Heart wrenching scenes unfold as IDF bombardments leave children trapped in rubble in Gaza. The echoes of my heart crying louder resonate with the anguish of witnessing their suffering. Amidst the devastation, a glimmer of hope emerges as a successful search and rescue mission by… pic.twitter.com/5igvxIG1hn

— Sami Ullah (@SammiUllahh) January 15, 2024