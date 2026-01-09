Sulmet izraelite në Gaza vrasin 14 palestinezë pavarësisht “armëpushimit”

Të paktën 14 palestinezë, mes tyre pesë fëmijë, u vranë të enjten nga sulmet izraelite në zona të ndryshme të Rripit të Gazës, pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi në tetor, bëjnë të ditur burime mjekësore për Al Jazeera.
Sipas këtyre burimeve, një sulm izraelit ndaj tendave të të zhvendosurve në zonën al-Mawasi, në jug të Gazës, vrau të paktën katër persona. Një tjetër goditje ajrore në lagjen Zeitoun të qytetit të Gazës la katër të vrarë. Bombardime u raportuan gjithashtu në zonat Bureij dhe Nuseirat në Gazën qendrore.
Në një incident të veçantë, zjarri izraelit vrau një vajzë palestineze 11-vjeçare, Hamsa Housou, në zonën Jabalia, në veri të Gazës. Xhaxhai i saj, Khamis Housou, tha se u zgjua nga britmat në ndërtesën e familjes. “E pashë Hamsën të shtrirë në dysheme, me gjak që i dilte nga hunda dhe goja,” tregoi ai.
Sulmet vijnë ndërsa Izraeli vazhdon operacionet ushtarake në Gaza, pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, e cila hyri në fuqi më 10 tetor.
Fronti Popullor për Çlirimin e Palestinës (PFLP) i cilësoi sulmet izraelite ndaj të zhvendosurve si krime lufte, duke thënë se ato pasqyrojnë synimin e Izraelit për ta bërë Gazën të pabanueshme. “Ne theksojmë se ky entitet nuk respekton asnjë marrëveshje armëpushimi dhe mbështetet në tradhti dhe justifikime të rreme sigurie për të zbatuar planet e tij të shfarosjes dhe zhvendosjes,” thuhet në deklaratën e grupit.
Sipas Ministrisë palestineze të Shëndetësisë në Gaza, që nga 11 tetori janë vrarë të paktën 425 palestinezë dhe janë plagosur 1,206 të tjerë nga sulmet izraelite.
Ndërkohë, qindra mijëra familje të zhvendosura vazhdojnë të jetojnë në kampe me tenda të improvizuara, pasi shtëpitë e tyre u shkatërruan gjatë luftës izraelite në Gaza. Izraeli ka refuzuar të lejojë hyrjen e lirë të materialeve për strehim, pavarësisht paralajmërimeve të OKB-së dhe organizatave humanitare për përkeqësimin e kushteve, sidomos gjatë stuhive dimërore.
Reshjet e dendura të shiut kanë përmbytur kampet javët e fundit, duke shtuar thirrjet për tenda më të mira, batanije dhe rroba të ngrohta. Organizata Mjekë pa Kufij (MSF) njoftoi se palestinezët në Gaza po vuajnë nga “infeksione të frymëmarrjes, komplikime plagësh dhe sëmundje të lëkurës” si pasojë e kushteve të rënda të jetesës. Sipas saj, foshnjat po vuajnë nga i ftohti i madh, ndërkohë që Izraeli vazhdon të bllokojë ose vonojë hyrjen e furnizimeve jetike.
Në të njëjtën kohë, Izraeli ka ndërmarrë masa për të bllokuar veprimtarinë e organizatave ndërkombëtare të ndihmës në Gaza, përfshirë MSF dhe Këshillin Norvegjez për Refugjatët. Autoritetet izraelite kanë hequr licencat e operimit për 37 organizata, duke kërkuar informacion të detajuar mbi stafin, financimet dhe aktivitetet e tyre.
Ekspertët thonë se këto kërkesa bien ndesh me parimet humanitare dhe janë pjesë e një fushate të gjatë për të penguar punën e organizatave që ndihmojnë palestinezët. Agjencia Reuters raportoi se MSF, Médecins du Monde Suisse dhe Këshilli Danez për Refugjatët deklaruan se autoritetet izraelite refuzuan hyrjen e stafit të tyre ndërkombëtar në Gaza këtë javë, duke i detyruar të pezullojnë shërbime jetike, përfshirë kujdesin shëndetësor, dhe duke vënë në rrezik jetët e civilëve palestinezë. /mesazhi