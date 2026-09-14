Sulmet izraelite në Rripin e Gazës plagosin 21 palestinezë, përfshirë fëmijë

Njëzet e një palestinezë, përfshirë katër fëmijë, u plagosën të hënën në sulmet izraelite në Rripin e Gazës, pavarësisht nga një marrëveshje armëpushimi në fuqi që nga tetori i kaluar.
Në zhvillimet e fundit, burime mjekësore thanë për Anadolu se 10 palestinezë u plagosën në një sulm izraelit që synonte një tendë në rrugën Al-Wahda në qytetin qendror të Gazës.
Burimet e përshkruan gjendjen e dy prej të plagosurve si “kritike”, ndërsa dëshmitarët okularë thanë se sulmi goditi një zonë të mbushur me njerëz që strehonte njerëzit e zhvendosur pranë spitalit Al-Wafa në qendër të qytetit.
Më herët, burimet mjekësore thanë se tetë palestinezë, përfshirë katër fëmijë, u plagosën kur një dron izraelit qëlloi dy raketa në një grumbullim civilësh pranë një tende që strehonte njerëzit e zhvendosur në zonën Al-Mawasi, në perëndim të Khan Younis në Gazën jugore.
Burimet e përshkruan gjendjen e dy prej të plagosurve gjithashtu si “kritike”, duke thënë se ata po trajtohen në njësinë e kujdesit intensiv në Spitalin Nasser.
Në një incident tjetër, një i ri palestinez pësoi lëndime mesatare pasi automjetet ushtarake izraelite hapën zjarr në lindje të Khan Younis, tha një burim mjekësor në Spitalin Al-Amal.
Automjetet izraelite qëlluan fuqishëm drejt shtëpive dhe tendave që strehonin njerëzit e zhvendosur në zonat në lindje dhe në jug të Khan Younis, thanë dëshmitarët.
Në Gazan qendrore, një burim mjekësor në Spitalin e Martirëve Al-Aksa tha se dy persona të plagosur mbërritën pasi një sulm izraelit me dron synoi një grumbullim civilësh në rrugën Salah al-Din, në lindje të qytetit Al-Zawaida.
Shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit kanë vrarë 1.372 palestinezë dhe kanë plagosur 4.659 të tjerë që nga e hëna, sipas shifrave të fundit nga Ministria e Shëndetësisë e Gazës.
Që nga 8 tetori 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 73.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 174.000 të tjerë në gjenocidin e tij në Gaza, ndërsa ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës.