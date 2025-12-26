Sulmet izraelite shkaktojnë humbje prej 7 milionë dollarësh në tokat bujqësore palestineze brenda një jave

Ministria palestineze e Bujqësisë tha të enjten se sulmet nga ushtria izraelite dhe kolonët e paligjshëm kanë shkatërruar mbi 8.000 pemë ulliri në Bregun Perëndimor të pushtuar brenda një jave, duke shkaktuar humbje prej gati 7 milionë dollarësh, transmeton Anadolu.
Në raportin javor të Ministrisë thuhet se tokat palestineze po përballen me një “përshkallëzim të rrezikshëm dhe të shpejtë” të sulmeve që synojnë drejtpërdrejt sektorin bujqësor dhe sigurinë ushqimore. Sipas ministrisë, këto veprime janë pjesë e një politike të qëllimshme për të marrë tokat palestineze dhe për t’i zbrazur ato nga banorët vendas.
Sulmet janë përqendruar kryesisht në veri dhe në pjesën qendrore të Bregut Perëndimor. Ushtria izraelite ka shkulur 5.000 pemë ulliri në Silat al-Harithiya pranë Jeninit dhe 3.000 pemë në Turmus Ayya pranë Ramallahut.
Janë regjistruar edhe raste të tjera, përfshirë shkuljen e 156 pemëve të ullirit në Kudsin Lindor, 100 pemëve të fikut në Tulkarem dhe pemë të tjera në Qalqilya, Salfit dhe Betlehem.
Raporti dokumenton gjithashtu shkatërrim të infrastrukturës bujqësore, përfshirë prishjen e puseve të ujit dhe dhomave bujqësore, dëmtimin e rrjeteve të ujitjes, shkatërrimin e 82 kosherëve të bletëve dhe helmimin e tufave të deleve në zona të ndryshme.
Dhuna e kolonëve dhe ushtrisë është rritur sidomos gjatë sezoneve të vjeljes dhe mbjelljes, gjë që palestinezët thonë se synon t’i detyrojë fermerët të braktisin tokat e tyre. Vetëm në nëntor, kolonët izraelitë kanë kryer 621 sulme kundër palestinezëve dhe pronave të tyre, sipas Komisionit të Rezistencës Kundër Murit dhe Kolonizimit.
Që nga tetori 2023, forcat izraelite dhe kolonët e paligjshëm kanë vrarë mbi 1.103 palestinezë në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, kanë plagosur gati 11.000 dhe kanë ndaluar rreth 21.000 persona, sipas të dhënave palestineze.
Në një opinion historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin izraelit dhe kërkoi evakuimin e të gjitha vendbanimeve kolone në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.