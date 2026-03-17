Sulmet izraelite vazhdojnë shkeljen e armëpushimit në Gaza, 3 palestinezë të vrarë dhe 12 të plagosur

Forcat izraelite vranë tre palestinezë, përfshirë një fëmijë, dhe plagosën 12 të tjerë sot, duke shënuar shkelje të re të marrëveshjes së armëpushimit në fuqi që nga 10 tetori, thanë mjekët, raporton Anadolu.
Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze tha në një deklaratë se viktimat u raportuan në një sulm ajror që shënjestroi një automjet civil në Al-Mawasi, në perëndim të qytetit Khan Younis.
Ajo nuk dha detaje të mëtejshme mbi gjendjen e të plagosurve. Dëshmitarët thanë për Anadolu se zona ku u godit automjeti është e mbushur me tenda që strehojnë civilë të zhvendosur.
Forcat izraelite kanë shkelur armëpushimin e 10 tetorit pothuajse çdo ditë, duke rezultuar në 671 vdekje dhe 1.779 plagosje, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Armëpushimi ka ndaluar luftën dyvjeçare të Izraelit në Gaza, e cila ka vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë dhe ka plagosur rreth 172 mijë të tjerë që nga 8 tetori 2023, së bashku me shkatërrime të përhapura që prekin 90 për qind të infrastrukturës.