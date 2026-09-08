Sulmet izraelite vrasin një palestinez dhe plagosin 15 të tjerë në Gaza

Një palestinez është vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur të martën nga sulmet izraelite në zona të ndryshme të Rripit të Gazës, sipas burimeve mjekësore.
Në spitalin Al-Awda në kampin e refugjatëve Nuseirat, në Gazën qendrore, u dërguan trupi i një palestinezi të vrarë dhe 11 të plagosur, disa prej tyre në gjendje të rëndë. Ata u goditën nga një sulm me dron izraelit ndaj një tende ku strehoheshin persona të zhvendosur.
Në spitalin Nasser në Khan Younis, në jug të Gazës, u dërguan edhe dy të plagosur pas një sulmi me dron ndaj një shtëpie në jug të qytetit.
Ndërkohë, dy persona të tjerë u dërguan në spitalin Al-Shifa në qytetin e Gazës, pas një sulmi me dron që goditi çatinë e një shtëpie pranë varrezave Sheikh Radwan, në veriperëndim të qytetit.
Sipas të dhënave të autoriteteve shëndetësore palestineze, që nga 7 tetori 2023 në Gaza janë vrarë 73,662 palestinezë dhe janë plagosur 174,627 të tjerë. Rreth 90 për qind e infrastrukturës së territorit është shkatërruar.
Që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes së armëpushimit më 11 tetor 2025, sipas të njëjtave burime, janë vrarë 1,355 palestinezë dhe janë plagosur 4,516 të tjerë, ndërsa janë nxjerrë nga rrënojat trupat e 827 personave.
Të paktën 10,000 persona rezultojnë ende të zhdukur dhe besohet se ndodhen nën rrënojat e shtëpive të tyre. Konflikti ka detyruar gjithashtu afro dy milionë palestinezë të zhvendosen nga zonat e ndryshme të Rripit të Gazës. /mesazhi