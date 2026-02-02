Sulmet izraelite vrasin të paktën katër palestinezë në Gaza

Të paktën katër palestinezë, përfshirë një fëmijë, janë vrarë të hënën si pasojë e sulmeve izraelite në Rripin e Gazës. Sulmet më të fundit kanë goditur kampin e refugjatëve Nuseirat në pjesën qendrore të Gazës.
Ngjarja vjen pavarësisht pritjeve të disa palestinezëve pas rihapjes së pjesshme të pikës kufitare të Rafahut në jug të territorit. Sipas burimeve lokale, bombardimet kanë prekur zona të banuara, duke shkaktuar viktima civile dhe dëme materiale.
Situata e sigurisë në Gaza mbetet e paqëndrueshme, ndërsa sulmet ajrore vazhdojnë në disa pjesë të territorit. Autoritetet shëndetësore raportojnë se numri i viktimave mund të rritet, pasi ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet nën rrënoja. /mesazhi