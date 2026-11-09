Sulmet me dronë dhe të shtënat e ushtrisë izraelite plagosin 18 palestinezë në Gaza

Sulmet me dronë dhe të shtënat e ushtrisë izraelite plagosën të hënën 18 palestinezë në pjesë të ndryshme të Rripit të Gazës, thanë burime mjekësore për Anadolu, në shkeljen e radhës të armëpushimit që është në fuqi që nga tetori i vitit 2025.
Në sulmin e fundit, një dron izraelit goditi një grup civilësh në Jabalia al-Nazla, në veri të Gazës, duke plagosur tre persona, thanë burimet.
Më herët, një sulm me dron izraelit plagosi dhjetë palestinezë pranë kryqëzimit al-Tayaran, në lagjen jugore al-Sabra të Qytetit të Gazës. Një tjetër dron goditi çatinë e një shtëpie në zonën al-Taj të qytetit, por nuk u raportuan të plagosur.
Në veri të Gazës, tre palestinezë u plagosën kur një dron izraelit goditi një grup civilësh në zonën al-Faluja, në perëndim të Jabalias. Gjithashtu, një i ri palestinez u qëllua në kokë nga forcat izraelite në al-Sudaniya, në perëndim të Beit Lahias. Një burim mjekësor tha për Anadolu se ai ndodhet në gjendje të rëndë.
Dëshmitarët thanë për Anadolu se automjetet ushtarake izraelite hapën zjarr të dendur në drejtim të shtëpive dhe tendave ku strehohen palestinezë të zhvendosur në Jabalia dhe al-Sudaniya. Ata thanë se forcat izraelite hodhën në erë gjithashtu ndërtesat dhe objektet e tjera që kishin mbetur në zonat nën kontrollin e tyre në lagjen lindore Shujaiya të Qytetit të Gazës.
Në jug të Gazës, një burim mjekësor në spitalin Nasser tha se të shtënat izraelite plagosën një të ri palestinez në kompleksin e banimit Hamad, në Khan Younis.
Dëshmitarët raportuan për të shtëna izraelite në jug dhe në lindje të Khan Younisit, si dhe për bombardime me artileri në drejtim të zonës Batn al-Samin. Burime lokale raportuan gjithashtu për të shtëna të dendura izraelite në lindje të kampit të refugjatëve Bureij, në Gazën qendrore.
Shkeljet izraelite të armëpushimit kanë shkaktuar vdekjen e 1.613 palestinezëve dhe plagosjen e 5.833 të tjerëve, njoftoi të hënën Ministria e Shëndetësisë në Gaza.
Armëpushimi u arrit pas dy vitesh të luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza, gjatë së cilës u vranë më shumë se 74.000 palestinezë, u plagosën mbi 175.000 të tjerë dhe u dëmtua ose shkatërrua 90 për qind e infrastrukturës civile të enklavës.