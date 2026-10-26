Sulmet me dronë të RSF-së shkaktojnë ndërprerje të energjisë elektrike në Sudan

Kompania e Electricitetit të Sudanit tha sot se sulmet me dronë nga Forcat paramilitare të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) vensodën në shënjestër pesë nënstacione të energjisë, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe një ndërprerje të plotë në të gjithë juglindjen e vendit, transmeton Anadolu.
Kompania tha se sulmet kishin në shënjestër nënstacionet në Singa, Al-Hawata, Al-Faw, Mashkur dhe Al-Junaid në Sudanin qendror dhe juglindor. “Sulmet shkaktuan dëme të konsiderueshme në komponentët e objekteve dhe ndërprenë plotësisht energjinë elektrike nga rrjeti juglindor, duke prekur shtetet Sennar, Gedaref, Nili i Bardhë dhe Gezira”, thuhet në deklaratën e cituar nga mediat lokale.
Ai paralajmëroi se dëmi kërcënoi stabilitetin e rrjetit kombëtar të energjisë elektrike të Sudanit. “Ekipet inxhinierike dhe teknike u dërguan në nënstacionet e prekura për të vlerësuar dëmet dhe për të filluar riparimet me qëllim rivendosjen e energjisë elektrike dhe stabilizimin e rrjetit sa më shpejt të jetë e mundur”, shtoi ai.
E përditshmja “Sudan Tribune” tha se një dron i RSF-së goditi nënstacionin e energjisë Al-Junaid në shtetin lindor Gezira sot herët, duke e nxjerrë jashtë funksionit dhe duke ndërprerë energjinë elektrike në zonë. Gazeta tha se dronët e RSF u përpoqën të godasin depot strategjike të karburantit në Umm Aliyla në Gezira lindore pa shkaktuar dëme. Objekti ishte vënë në shënjestër në shtator, kur një sulm me dron shkaktoi një zjarr në një nga njësitë e tij të ruajtjes.
Në Sennar, qeveria e shtetit tha se një dron i RSF-së goditi nënstacionin e energjisë Singa, duke shkaktuar dëme materiale dhe duke plagosur anëtarët e ekipit të rojeve të objektit. Dronët shënjestruan nënstacionet Al-Faw dhe Al-Hawata në shtetin Gedaref, duke ndërprerë furnizimin me energji elektrike ndërsa një tjetër dron goditi nënstacionin Mashkur në shtetin e Nilit të Bardhë, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë lokale.
RSF ka intensifikuar sulmet me dronë në ditët e fundit kundër objekteve të magazinimit të karburantit dhe infrastrukturës së energjisë elektrike në shtetet e Kordofanit të Veriut, Gedaref, Gezira dhe Nilit të Bardhë në mes të përshkallëzimit të luftimeve me forcat e ushtrisë.
Ushtria dhe RSF-ja janë në luftë që nga prilli 2023 pas mosmarrëveshjeve për integrimin e grupit paramilitar në ushtri.