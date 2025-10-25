Sulmet ndaj xhamive në Britani rriten, politika dhe ekstremizmi i djathtë nxisin dhunën

Një valë sulmesh ndaj xhamive në Britani ka shqetësuar komunitetin musliman së fundmi, ndërsa analistët e lidhin fenomenin me ndikimin e politikës dhe rritjen e ekstremizmit të djathtë. Drejtori i Ayaan Institute, Yahya Birt, tha se këto sulme nuk janë aksidente të izoluara, por shfaqje e një rritjeje të racizmit ndaj muslimanëve dhe e gjuhës së ashpër politike që inkurajon dhunën.
Birt theksoi se formacione si Reform UK dhe partitë kryesore, Labour dhe Conservative, shpesh nuk kundërshtojnë retorikën ekstremiste dhe ndonjëherë e imitojnë atë për të ruajtur votat. Ai paralajmëroi se mungesa e mbrojtjes dhe retorika e toleruar nga ana e politikës po çojnë në frikë dhe shqetësim të madh brenda komunitetit musliman, duke nxitur madje disa individë të konsiderojnë largimin nga vendi.
Analisti nënvizoi nevojën e krijimit të aleancave me komunitetet e tjera që përballen me diskriminim, si dhe bashkëpunimin me organizata ndërkombëtare dhe institucione për të garantuar mbështetje konkrete në terren dhe jo vetëm deklarata zyrtare. /mesazhi