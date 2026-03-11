Sulmet në depot e naftës në Iran, OBSH e alarmuar për shiun toksik: Mund të ketë efekte afatgjata

Organizata Botërore e Shëndetësisë, OBSH po paralajmëron se reshjet e kontaminuara që vijnë nga ndotja e emetuar nga sulmet në Iran mund të paraqesin rreziqe për shëndetin.
Zëdhënësi i OBSH-së, Christian Lindmeier tha se objektet e naftës që po goditen po shkaktojnë zjarre dhe po ngrenë shqetësime serioze për cilësinë e ajrit.
Vendet e magazinimit të karburantit, përfshirë depon e naftës Shahran në Teheran, janë goditur nga sulmet ajrore, duke lëshuar re të dendura tymi të zi në ajër. Ndotja i shtyu autoritetet iraniane t’u këshillojnë qytetarëve të qëndrojnë brenda fundjavën e kaluar.
Kur reshjet përzihen me ndotësit në ajër, shiu i ndotur bie në tokë. Reshjet mund të bëhen acidike kur uji reagon me gazra të tillë si dioksidi i squfurit dhe oksidet e azotit.
“Shiu i zi dhe shiu acidik që vjen me të është me të vërtetë një rrezik për popullsinë”, tha Lindmeier.
Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe Iraniane paralajmëroi për djegie kimike në lëkurë dhe dëmtime serioze të mushkërive nga reshjet acidike pas sulmit në depon e naftës Shahran të Iranit. Ajo u bëri thirrje njerëzve të qëndrojnë brenda gjatë dhe pas reshjeve pas shpërthimeve të naftës.
Irani gjithashtu po përballet me një krizë të rëndë uji dhe banorët kanë pritur me padurim reshjet e shiut aq të nevojshme. Shiu acid ose shiu i zi kërcënon të dëmtojë ujërat nga të cilat mbështeten iranianët.
“Impiantet e naftës në Bahrein dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë goditur gjithashtu, duke ngritur shqetësime për ndotje më të gjerë rajonale, e cila mund të ketë efekte afatgjata,” tha Lindmeier.