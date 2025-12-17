Sulmet ruse godasin Zaporizhzhian, Ukraina raporton sulme brenda Rusisë

Forcat ruse kryen tri sulme ndaj qytetit të Zaporizhzhias dhe rrethinave të tij, duke plagosur të paktën 21 persona, njoftuan sot autoritetet rajonale ukrainase, transmeton Anadolu.
Ivan Fedorov, kreu i Administratës Ushtarake Rajonale të Zaporizhzhias, tha në Telegram se dy ndërtesa banimi në qendrën rajonale u goditën dhe se mund të ketë persona të bllokuar nën rrënoja.
Ndërkohë, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha se Forcat e Mbrojtjes goditën disa objekte ruse, përfshirë rafinerinë e naftës Slavyansky në Slavyansk-na-Kubani, në rajonin Krasnodar të Rusisë, ku u raportuan shpërthime dhe një zjarr.
Washingtoni gjithashtu pretendoi goditje të konfirmuara ndaj një depoje të naftës në rajonin Rostov të Rusisë dhe ndaj njësive ushtarake ruse në rajonin Luhansk.
Nga ana tjetër, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore rrëzuan 180 dronë ukrainas me krahë të fiksuar gjatë 24 orëve të fundit.
Moska nuk ka reaguar ndaj pretendimeve për sulmin në Zaporizhzhia apo ndaj sulmit të dyshuar të Ukrainës ndaj depove të naftës ruse. Verifikimi i pavarur është i vështirë për shkak të luftës në vazhdim, tani afër mbushjes së katër viteve.