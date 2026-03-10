Sulmet SHBA-Izrael shkaktojnë ndërprerje të energjisë elektrike në kryeqytetin e Iranit

Ndërprerje të gjera të energjisë elektrike u raportuan në disa zona të Iranit të martën pas sulmeve ajrore SHBA-Izrael në Teheran dhe provincën fqinje Alborz, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA, sulmet me raketa të hënën shkaktuan dëme të konsiderueshme në rrjetin elektrik në pjesë të Teheranit dhe Alborzit.
Një banore në Karaj, e cila nuk e dha emrin e saj, tha për Agjencinë Anadolu se iu desh të transferohej në shtëpinë e të afërmit të saj në Gilan, Teheranin verior, pas ndërprerjes së energjisë elektrike.
IRNA citoi një zyrtar nga autoriteti i energjisë elektrike të Iranit të thoshte se menjëherë pas sulmit, ekipet operative nga departamenti i energjisë elektrike u dërguan në vendet e prekura.
Ekipet filluan procedurat teknike dhe të emergjencës për të “vlerësuar, siguruar dhe rindërtuar pjesët e dëmtuara të rrjetit”. Brenda pak orësh, pjesët e kompromentuara të rrjetit u stabilizuan dhe u rikthyen në funksion.
Bombardimi i së hënës shënjestroi rëndë Teheranin, së bashku me qytete të tjera të mëdha, përfshirë Isfahanin dhe Tabrizin, duke rezultuar në dëme të mëdha.
Sipas banorëve, ky ishte një nga periudhat më intensive të bombardimeve që nga shpërthimi i luftës më 28 shkurt.
Në Teheran, lagjet jugore me popullsi të dendur si Shahr-e Rey dhe Karaj ishin ndër më të goditurat.
Numri i të vdekurve nga lufta SHBA-Izrael kundër Iranit, tani në ditën e saj të 11-të, ka tejkaluar 1.200, me më shumë se 10.000 të plagosur.