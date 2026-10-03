Sulmi ajror izraelit në Gaza City vret të paktën pesë persona

Një sulm ajror izraelit goditi herët të shtunën një apartament banimi në lagjen Remal të Gaza City, duke vrarë të paktën pesë persona dhe duke plagosur rëndë gjashtë të tjerë, sipas stafit mjekësor në spitalin Al-Shifa.
Sulmi goditi ndërtesën Al-Asala gjatë natës, pa paralajmërim paraprak, ndërsa banorët ishin në gjumë. Goditja depërtoi në apartament dhe shkaktoi dëme edhe në katet e tjera të ndërtesës shumëkatëshe.
Ekipet e Mbrojtjes Civile palestineze luftuan me zjarret për rreth një orë dhe vazhduan kërkimet për persona të bllokuar nën rrënoja.
Sipas spitalit Al-Shifa, në mesin e viktimave janë katër gra, përfshirë një grua të moshuar të krishterë dhe vajzën e saj. Të plagosurit u dërguan në spital për trajtim.
Lagjja Remal është një nga zonat më të dendura të banuara të Gaza City dhe strehon mijëra palestinezë të zhvendosur. /mesazhi