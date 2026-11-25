Një sulm ajror izraelit ka vrarë katër anëtarë të një familjeje në kampin e refugjatëve Shati, në perëndim të qytetit të Gazës.
Sipas korrespondentit në Gaza, në sulm u vranë një burrë, gruaja e tij dhe dy fëmijët e tyre, pasi një helikopter izraelit goditi një apartament banimi.
Gjashtë persona të tjerë u plagosën nga shpërthimi. Tre prej tyre ndodhen në gjendje kritike dhe po marrin trajtim në spitalin Al-Shifa.
Sipas korrespondentit, të paktën 14 palestinezë janë vrarë në pjesë të ndryshme të Rripit të Gazës gjatë 24 orëve të fundit. /mesazhi