Dy pjesëtarë të forcave të sigurisë së brendshme të Sirisë janë vrarë dhe pesë të tjerë janë plagosur të mërkurën në mbrëmje në një sulm të grupit terrorist ISIS (DEASH), që kishte në shënjestër një objekt të sigurisë në qytetin Hasakah, në verilindje të vendit, tha shefi i sigurisë i provincës, transmeton Anadolu.
Marwan al-Ali, drejtues i sigurisë së brendshme në provincën Hasakah, tha se sulmi kishte në shënjestër një objekt të sigurisë në lagjen Al-Mushairifah të qytetit, sipas transmetuesit sirian Alikhbariah TV.
Më herët, transmetuesi raportoi se në lagje ishte dëgjuar një shpërthim, i ndjekur nga përleshje.
Më pas, ai njoftoi se shpërthimi ishte shkaktuar nga një motoçikletë e mbushur me eksploziv, e cila ishte shpërthyer në hyrje të një pike të sigurisë.
Forcat e sigurisë së brendshme kanë nisur hetimet për sulmin, shtoi transmetuesi.
Sulmi ndodh në mes të operacioneve të vazhdueshme të sigurisë kundër celulave të ISIS-it në gjithë Sirinë.
Siria vazhdon të përballet me kërcënime të sigurisë nga mbetjet e ISIS-it, pavarësisht humbjes së bastioneve të tij territoriale në vend.
Që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Asadit në dhjetor të vitit 2024, autoritetet siriane kanë intensifikuar operacionet kundër grupit terrorist.
Në nëntor të vitit 2025, Damasku iu bashkua koalicionit ndërkombëtar kundër ISIS-it, të udhëhequr nga SHBA-ja, i cili u themelua në vitin 2014 dhe ka kryer operacione kundër grupit në Siri dhe Irak.