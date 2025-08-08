Sulmi izraelit godet një shtëpi në Gaza mes gjenocidit të vazhdueshëm

Një sulm ajror izraelit ka goditur shtëpinë e familjes palestineze Ajur pranë kryqëzimit Abbas në Gazën perëndimore derisa sulmet e pamëshirshme të Izraelit vazhduan ndaj civilëve në enklavën e rrethuar mes gjenocidit të vazhdueshëm, raporton Anadolu.
Shpërthimi rrafshoi ndërtesën dhe shkaktoi dëme të mëdha në strukturat dhe infrastrukturën aty pranë. Pas kësaj, re të dendura tymi u ngritën mbi lagje, duke errësuar horizontin. Raportet lokale tregojnë se sulmi rezultoi në viktima dhe të plagosur, megjithëse numri i saktë i viktimave nuk është konfirmuar.
Duke refuzuar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ushtria izraelite vazhdon me gjenocidin në Gaza që nga 7 tetori i vitit 2023, duke vrarë të paktën 61.200 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Bombardimi i pamëshirshëm ka shkatërruar enklavën dhe ka çuar në mungesë ushqimi.
Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) për luftën në enklavën palestineze.