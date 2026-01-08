Sulmi izraelit mbi një tendë në Gaza vret të paktën tre palestinezë

Të paktën tre palestinezë janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur pas një sulmi izraelit që kishte në shënjestër një tendë familjare në jug të Rripit të Gazës, njoftuan ekipet e shpëtimit lokale.
Mbrojtja Civile Palestineze tha se sulmi ndodhi në zonën Al-Mawasi të Khan Younis, ku mijëra familje të zhvendosura janë strehuar në kampe improvizuese pas shkatërrimit të shtëpive të tyre. Një nga të plagosurit ndodhet në gjendje kritike.
Në një incident të veçantë, zjarri izraelit vrau një vajzë 11-vjeçare, Hamsa Housou, në zonën Jabalia, në veri të Gazës, sipas familjarëve.
Sulmet vazhdojnë pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi në tetor. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, që nga 11 tetori janë vrarë të paktën 425 palestinezë dhe janë plagosur mbi 1,200 të tjerë.
Ndërkohë, qindra mijëra familje të zhvendosura po përballen me kushte të rënda humanitare, përfshirë mungesë tendash të përshtatshme, batanijesh dhe veshmbathjeje dimërore. Organizatat humanitare paralajmërojnë për rrezik në rritje për jetën e civilëve, veçanërisht të fëmijëve, për shkak të motit të ftohtë dhe kufizimeve izraelite ndaj ndihmës humanitare. /mesazhi