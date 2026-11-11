Sulmi izraelit me dron vret një palestinez në çatinë e shtëpisë së tij në Gaza

Një palestinez u vra dhe disa të tjerë u plagosën të mërkurën në një sulm me dron izraelit që shënjestroi çatinë e një shtëpie në qytetin perëndimor të Gazës, në një shkelje të re të marrëveshjes së armëpushimit, raporton Anadolu.
Burimet mjekësore thanë për Anadolu se Hani al-Khudari, 44-vjeç, u vra pasi u shënjestrua në çatinë e shtëpisë së tij pranë varrezave Sheikh Radwan në qytetin perëndimor të Gazës. Trupi i tij u dërgua në spitalin Al-Shifa.
Dëshmitarët thanë për Anadolu se Khudari ndodhej në çati duke mbushur ujë kur një dron izraelit e goditi atë me një raketë, duke e vrarë atë.
Burimet mjekësore shtuan se disa persona të plagosur u dërguan në spital pas goditjes, por nuk ka asnjë numër të saktë viktimash apo informacione për shkallën e dëmeve.
Sulmi vjen mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së armëpushimit, e cila hyri në fuqi më 10 tetor 2025. Shkelje të tilla kanë vrarë 1.614 palestinezë dhe kanë plagosur 5.849 të tjerë.
Që nga tetori i vitit 2023, lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë më shumë se 74.600 palestinezë dhe ka plagosur rreth 176.000 të tjerë, kryesisht gra dhe fëmijë, ndërsa ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së territorit.