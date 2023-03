Sulmi mbi familjen Jashari më 1998 në Prekaz, Prokuroria Speciale tregon se në çfarë faze janë hetimet

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka njoftuar se janë duke u zhvilluar hetime lidhur me rastin “Prekazi”, për krimet e forcave serbe mbi familjen Jashari më 5, 6, dhe 7 mars 1998.

Prokuroria Speciale ka njoftuar se rasti është në fazën e vlerësimit të informatave dhe provave të siguruara deri më tani.

Sipas Prokurorisë, deri me tani janë identifikuar dhjetëra persona të dyshuar, ndërsa ka njoftuar se numri në çdo kohe mund të ndryshojë.

“Për shkak të fazës në të cilën gjendet rasti nuk mund të paraqesim numrin e saktë ngase në çdo kohe mund të ndryshojë, por ju bëjmë me dije se deri me tani janë identifikuar me dhjetëra persona të dyshuar si nga përgjegjësia komanduese e po ashtu edhe pjesëtarë të uniformuar të formacioneve të ndryshme ushtarake dhe policore”, thuhet në përgjigjen e Prokurorisë Speciale për KALLXO.com.

Tutje Prokuroria ka njoftuar se lidhur me rastin janë identifikuar dhe intervistuar dëshmitarë, janë siguruar prova materiale si dhe janë identifikuar persona të dyshuar.

“Lidhur me rastin konkret, janë ndërmarrë veprime të shumta hetimore në koordinim me Policinë e Kosovës, me të cilin rast janë identifikuar dhe intervistuat dëshmitarë, janë siguruar prova materiale si dhe janë identifikuar persona të dyshuar të cilët kanë urdhëruar që të ndërmerren veprime të kundërligjshme që konsiderohen krime lufte por edhe të dyshuar të tjerë që në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë kryer veprime që konsiderohen krime lufte”, thuhet në përgjigje.

Prokuroria Speciale ka dhënë detaje edhe për dëshmitarët e intervistuar.

Në përgjigje thuhet se lidhur me rastin “Prekazi” deri më tani janë intervistuar dhjetëra dëshmitarë okularë, prej të cilëve janë siguruar informacione, sipas Prokurorisë, të rëndësishme për rastin.

“Për shkak të fazës në të cilën gjendet rasti nuk mund të paraqesim numrin e saktë ngase në çdo kohe mundë të ndryshojë e pastaj mund të krijohet përceptim i gabuar, mirëpo ajo çka mund të ju informojmë është fakti se janë identifikuar dhe intervistuar me dhjetëra dëshmitarë okularë nga të cilët janë siguruar informacione të rëndësishme për rastin”.

Prokurori i rastit është Valdet Gashi, ndërsa në përgjigje thuhet se kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës ka vënë në dispozicion staf mbështetës të mjaftueshëm, i cili vepron sipas nevojave dhe rrjedhës së rastit.

“Njëjtë sikurse në Prokurori, edhe në Polici është një hetues bartës i rastit, të cilit varësisht nga nevoja i asistojnë edhe hetues tjerë brenda kapaciteteve të cilat i kanë”, thuhet në përgjigjen e Prokurorisë.

Ndërsa, sa i përket çështjes së finalizimit të këtij rasti, Prokuroria Speciale ka thënë se janë të vendosur dhe të përkushtuar maksimalisht qe të gjitha rastet, e me theks të veçantë këtë rast, ta hetojë dhe trajtojë në mënyrë shumë profesionale.

“Bazuar në rezultatin hetimor dhe dispozitat ligjore në fuqi, jemi duke bërë përpjekje qe ky rast të finalizohet sa me shpejt që është e mundur dhe brenda afateve të parapara ligjore”, thuhet në përgjigje.

Më 5 mars janë bërë 25 vjet nga sulmi i forcave serbe kundër familjes së komandantit legjendar Adem Jashari dhe Jasharëve të tjerë.

Që nga viti 1991 deri më 1998, Prekazi dhe Drenica ishin të rrethuar nga forcat policore, ushtarake e paraushtarake serbe. Synimi ishte vrasja e komandantit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Adem Jashari dhe familjes së tij, për të shuar dhe shtypur rezistencën që familja Jashari me në krye Ademin e Hamzën po i bënin regjimit të Sllobodan Millosheviqit.

Më 30 dhjetor të vitit 1991 ishte kryer sulmi i parë ndaj familjes Jashari, ndërsa, sulmin e dytë forcat serbe e kanë kryer në muajin janar 1998. Më 22 janar forcat serbe e kanë sulmuar familjen Jashari, por edhe kësaj beteje, fëmijët dhe gratë e familjes Jashari i kanë rezistuar. Megjithatë, në këtë betejë që ka zgjatur afër 30 minuta, të plagosura kanë mbetur Iliriana, vajza e Rifat Jasharit dhe Selvetja, vajza e Hamzë Jasharit.

Sulmi i tretë, që ka ndodhur më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 u ka marrë jetën e 55 njerëzve në fshatin Prekaz, 22 prej të cilëve ishin familjarë të ngushtë të Adem Jasharit.

Këtij sulmi i ka mbijetuar vetëm Bashkimi, djali i Rifatit, i cili ia ka dalë që mes datave 5 e 6 mars të largohej nga rrethimi dhe arrin t’i shpëtojë sulmit, si dhe Besarta, vajza e Hamzës, e cila ka parë dhe përjetuar tmerrin e atyre ditëve.