Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Sulmi me dron izraelit vret dy fëmijë që po mblidhnin dru zjarri...

Sulmi me dron izraelit vret dy fëmijë që po mblidhnin dru zjarri në Gaza

Palestinian children warm by the fire next to a sand sculpture by artist Yazed Abo Jarad in Deir el-Balah in central Gaza Strip [File: AFP]

Dy fëmijë palestinezë u vranë si pasojë e një sulmi me dron izraelit në veri të Rripit të Gazës, ndërsa po mblidhnin dru zjarri, bënë të ditur burime lokale.

Sipas këtyre burimeve, sulmi ndodhi pranë Spitalit Kamal Adwan, ku civilët ishin mbledhur për të siguruar dru për ngrohje dhe gatim, në kushtet e mungesës së energjisë dhe karburanteve.

Ngjarja vjen në mes të një situate të rëndë humanitare në Gaza, ku civilët, veçanërisht fëmijët, vazhdojnë të përballen me rreziqe të përditshme si pasojë e sulmeve dhe kushteve të vështira të jetesës. /mesazhi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram