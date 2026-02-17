Sulmi me dron izraelit vret një djalë palestinez në veri të Gazës, pavarësisht armëpushimit

Një djalë palestinez u vra në një sulm me dron izraelit në Gazën veriore të martën, në shkeljen e fundit të një marrëveshjeje armëpushimi, transmeton Anadolu.
Burimet thanë se trupi i Rassem Yousef Asaliya, 14-vjeç, u transferua në Spitalin Al-Shifa në perëndim të Qytetit të Gazës pas sulmit që e kishte në shënjestër në Jabalia.
Dëshmitarët thanë për Anadolu se zona e synuar ndodhet jashtë zonave të pushtuara nga ushtria izraelite në Rripin verior të Gazës.
Sulmi vjen mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, të paktën 603 palestinezë janë vrarë dhe 1.618 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga armëpushimi.
Më 8 tetor 2023, Izraeli filloi një luftë gjenocidale në Gaza që zgjati dy vjet, duke rezultuar në më shumë se 72.000 vdekje dhe 171.000 të plagosur, përveç shkatërrimit masiv që preku 90 për qind të infrastrukturës civile, me kostot e rindërtimit të vlerësuara nga Kombet e Bashkuara në rreth 70 miliardë dollarë.