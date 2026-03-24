Sulmi ndaj Iranit, si fiksasion biblik i “lopës së kuqe” me shënjestër Xhaminë Al-Aksa

Nga Hasan Asani
Pashka është pas disa ditëve?
(Koha ideale për të therur viçin e kuq) dhe për të ofruar sakrificën e Pashkës (hebraisht: Korban Pesach).
(Një artikull që të nxit të mendosh nga Haitham Talaat)
Të gjithë myslimanët në mbarë botën duhet të jenë të vetëdijshëm: kemi në prag të javës më të rëndësishme në historinë e luftës.
Netanyahu dëshiron të përshpejtojë ngjarjet në një mënyrë të paprecedentë. Ai kishte për qëllim të zgjidhte çështjen iraniane dhe më pas të normalizonte marrëdhëniet me botën për të hapur rrugën për ndërtimin e Tempullit.
Sipas profecive biblike, Tempulli nuk do të ndërtohet derisa të thyhen brirët e dashit (Persisë), siç përshkruhet në Danielin 8, së bashku me shfaqjen e viçit të kuq. Viçit i kuq është shfaqur tashmë në Teksas për herë të parë në dy mijë vjet. Prandaj, e tëra që mbetet është thyerja e brirëve të dashit, i cili, sipas Danielit, simbolizon thyerjen e fuqisë ushtarake dhe shpirtërore të Iranit. Kjo është pikërisht ajo që entiteti sionist, në bashkëpunim me të djathtën e krishterë, arriti më 28 shkurt në atë që njihet si Operacioni Zemërimi Epik.
Siç e tha edhe pesha e rëndësishme politike amerikane Lindsey Graham disa ditë para sulmit ndaj Iranit: “Jemi në prag të ndryshimit të të gjithë Lindjes së Mesme për një mijë vjet.” Me një mijë vjet, ai nënkuptonte mbretërimin mijëvjeçar të Jezu Krishtit, sipas të djathtës së krishterë, pas rindërtimit të Tempullit.
Por ajo që ndodhi ishte e papritur: lufta u zvarrit shumë më gjatë se sa pritej dhe brirët e dashit ende nuk janë thyer.
Tani, Netanyahu e gjen veten në një pozicion të palakmueshëm dhe ka filluar, për herë të parë, të zbulojë imazhe të humbjeve brenda entitetit për të hapur rrugën për çdo përshkallëzim që ai e konsideron të nevojshëm.
Nga ana tjetër, presioni amerikan mbi Trump është bërë i padurueshëm.
Tërheqja e papritur (dhe e pritur) e Trump nga kjo luftë do të thotë: një entitet plotësisht i ekspozuar ndaj raketave që përfundimisht do ta konsumojnë atë.
Prandaj, Netanyahu përballet me tre mundësi:
Ose ta përfshijë Amerikën dhe ta ngulë përgjithmonë në rajon me një sulm bërthamor ndaj Iranit.
Ose ta zhytë Lindjen e Mesme në një luftë më të gjerë rajonale.
Ose zgjidhja në dukje më e lehtë dhe jokonvencionale është të godasin drejtpërdrejt Xhaminë Al-Aksa për të shpejtuar ndërtimin e Tempullit, dhe të lejojnë që çfarëdo që të ndodhë, të ndodhë (dhe kjo mund t’i atribuohet një rakete iraniane).
Netanyahu nuk do t’i drejtohet këtyre zgjidhjeve përveç pas një sulmi të fuqishëm që ai vetë nis kundër entitetit dhe ia atribuon Iranit, prishja e një zone të madhe banimi në të cilën humbasin mijëra jetë. Kjo ka qenë natyra e entitetit gjatë gjithë historisë, pasi vepron sipas profecive biblike që pranojnë sakrificën e dy të tretave të popullsisë në mënyrë që e treta e mbetur të ketë sukses në ndërtimin e Tempullit, si në Zakaria 13.
Megjithatë, pritet që pas këtij sulmi bërthamor, të formohet një aleancë e përbërë nga: Irani + Turqia + Rusia + Kina + disa shtete arabe.
Kjo është aleanca e Gogut dhe Magogut e përmendur në Ezekielin 38.
Në atë pikë, ne do të jemi në prag të fundit të qytetërimit, jo vetëm të një lufte të tretë botërore.
Prandaj, po përballemi me një fuqi ushtarake masive dhe brutale që po shfrytëzon profecitë e lashta për të përshpejtuar fundin e botës.
Ajo që është edhe më e çuditshme është se nëse Trump do të arrinte të ndërmjetësonte paqen midis Iranit dhe Izraelit për të ulur çmimet e tepërta të naftës dhe për të qetësuar popullin e tij, e djathta ungjillore e krishterë do ta shihte menjëherë atë si Antikrishtin.
Kjo ndodh sepse ai që do të ndërmjetësojë paqen midis Iranit dhe Izraelit në fund të kohërave është Antikrishti, një besim i mbajtur nga ungjillorët (partia në pushtet në Amerikën e sotme, e cila gjithashtu komandon ushtrinë më të fuqishme në botë).
Sipas Zbulesës 11, një njeri i paqes globale do të shfaqet për të nënshkruar një marrëveshje paqeje midis Persisë dhe Izraelit, pastaj, pas 1260 ditësh – domethënë, tre vjet e gjysmë – ai do të transformohet në Antikrisht.
As ne dhe as të krishterët e Lindjes së Mesme nuk besojmë në profecitë e kohërave të fundit në mënyrën se si i interpreton ato e djathta ungjillore protestante perëndimore.
Në fakt, konsensusi midis të krishterëve dhe hebrenjve tradicionalë është se këto profeci – të tilla si sulmi ndaj Iranit dhe rindërtimi i Tempullit – u përmbushën dhe u përfunduan në Dhiatën e Vjetër.
Por ne po përballemi me sisteme dhe ushtri kolosale që po ringjallin këto profeci dhe po përpiqen të krijojnë një Armagedon artificial. Ata janë joshur nga shfaqja e viçit të kuqë në Teksas (ndoshta një kurth), së bashku me forcën brutale në dispozicion të tyre. Por Zoti është Ruajtësi mbi të gjitha gjërat.