Sulmi në zemër dhe kolesteroli i ulët: Dy grimca yndyrore të lidhura me sëmundjet e zemrës

Një atak në zemër mund të ndodhë edhe kur kolesteroli LDL është i ulët. Një studim i ri suedez tregon se dy lloje të tjera të grimcave yndyrore në gjak mbartin proteina që mund të nxisin inflamacionin dhe dëmtimin e mureve të arterieve.
Hulumtimi u drejtua nga shkencëtarë nga Universiteti i Teknologjisë Chalmers në Suedi, me bashkëpunëtorë nga Harvard, universitetet e Gothenburgut, Kopenhagenit dhe Glasgout, si dhe institucione të tjera. Rezultatet u botuan në European Heart Journal.
Kolesteroli LDL, i njohur si kolesteroli “i keq”, ka qenë prej kohësh objektivi kryesor për parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Megjithatë, studiuesit thonë se ataket në zemër ndodhin edhe tek njerëzit, LDL-ja e të cilëve është nën kontroll. Kështu që ata studiuan grimca të tjera në gjak që mbajnë proteinën apolipoproteinë B: lipoproteinat e pasura me trigliceride (TRL) dhe lipoproteina(a), e njohur si Lp(a).
Analizuar gati 3,000 proteina
Shkencëtarët matën gati 3,000 proteina në mostrat e plazmës së gjakut. Ata i krahasuan këto të dhëna me të dhënat gjenetike dhe të dhënat shëndetësore afatgjata të subjekteve. Kjo i lejoi ata të përcaktonin se cilat proteina ishin të lidhura me cilat lloje grimcash dhe si ishin të lidhura ato me zhvillimin e mëvonshëm të sëmundjeve të zemrës.
TRL dhe Lp(a), megjithëse grimca të ndryshme, kanë treguar se kanë modele shumë të ngjashme proteinash. Këto modele u shoqëruan gjithashtu me zhvillimin e mëvonshëm të sëmundjeve të zemrës. Proteinat e mbartura nga këto dy lloje grimcash mund të tërheqin qelizat imune, të cilat mund të shkaktojnë inflamacion dhe ndryshime në strukturën e mureve të arterieve. Proteinat e lidhura me LDL, nga ana tjetër, ishin kryesisht të shoqëruara me grumbullimin e kolesterolit në muret e arterieve.
“Ne donim të kuptonim se çfarë po ndodhte përtej akumulimit të kolesterolit në muret e arterieve”, tha autori kryesor Jakub Morze i Universitetit të Teknologjisë Chalmers. Ai shtoi se mbivendosja midis TRL dhe Lp(a) ishte një nga gjetjet më interesante. Ai tha se sugjeron që këto grimca mund të veprojnë në të njëjtat procese inflamatore dhe vaskulare.
Ulja e LDL mbetet çelësi
Udhëheqësi i hulumtimit, Clemens Wittenbecher, theksoi se ulja e kolesterolit LDL mbetet themeli i parandalimit. Hapi tjetër, thotë ai, është të përcaktohet nëse matja e këtyre proceseve ose veprimi mbi to mund të përmirësojë mbrojtjen kundër sëmundjeve të zemrës.
Autorët deklarojnë se studimi nuk hetoi një terapi të re dhe nuk zhvilloi një test gjaku të gatshëm për përdorim të përditshëm në klinika.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, gati 17.9 milionë njerëz vdesin nga sëmundjet kardiovaskulare në mbarë botën çdo vit, dhe atakët në zemër dhe goditjet në tru janë shkaku i më shumë se 80 përqind të këtyre vdekjeve.